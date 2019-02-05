Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 3,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ; 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток;

невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков Особые ограничения карту могут оформить физические лица старше 14 лет, имеющие пенсионное удостоверение и получающие пенсию и иные социальные выплаты в соответствии с законодательством РФ;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 05.02.2019 09:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.