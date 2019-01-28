Справка Banki.ru

Локо-Банк основан в 1994 году как общество с ограниченной ответственностью группой бизнесменов для обслуживания принадлежащих им промышленных и торговых предприятий, а также оказания услуг VIP-клиентам — владельцам и топ-менеджерам этих компаний. В 2003 году было определено новое стратегическое направление деятельности банка — кредитование малого и среднего бизнеса, ставшее в дальнейшем основным целевым сегментом фининститута. В 2005 году Локо-Банк был преобразован в закрытое акционерное общество, а с 2007 года начал развивать розничную продуктовую линейку. С 2012 года банк ведет тесное сотрудничество с МСП Банком в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. В системе страхования вкладов с октября 2004 года.

Весной 2006 года Международная Финансовая Корпорация приобрела 15% акций Локо-Банка, а летом того же года скандинавский инвестфонд East Capital* купил еще 11% акций. Основатели банка — Владимир и Виктор Давыдики, Станислав Богуславский, Александр Зайонц и Андрей Куликов — провели значительную подготовительную работу по поиску и привлечению инвесторов для своего кредитного учреждения.

В первом полугодии 2016 года Международная Финансовая Корпорация (корпорация IFC) вышла из состава акционеров. В своей отчетности по МСФО Локо-Банк пояснял, что основанием для выхода акционера послужило «завершение инвестиционного цикла, составляющего в среднем 7—10 лет».

На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Станислав Богуславский и его дочь Яна Богуславская (в совокупности 38,31% акций в уставном капитале), члены совета директоров Михаил Рабинович (13,30%) и Владимир Давыдик (в совокупности с долей сына Ильи Давыдика — 9,99%), Нина Обухова (9,88%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (9,999%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка. Доли остальных акционеров не превышают 5%.

Головной офис банка расположен в Москве, сеть продаж насчитывает более 50 отделений в 22 регионах РФ. Средняя численность сотрудников за девять месяцев 2018 года составляла 1 859 человек (годом ранее — 1 607 человек). Собственная банкоматная сеть насчитывает свыше 50 устройств.

Клиентами банка являются более 270 тыс. физических лиц и свыше 30 тыс. предприятий, которым банк предлагает широкий комплекс услуг. Кредитует крупных корпоративных заемщиков, малый и средний бизнес, физлиц. Помимо стандартных кредитно-депозитных операций и расчетно-кассового обслуживания банк декларирует осуществление лизинговых операций через аффилированную лизинговую компанию ООО «Концепт Лизинг», сейфинг, торговый и интернет-эквайринг, зарплатные проекты, торговое финансирование, валютные операции, выпуск и обслуживание банковских карт Visa и MasterCard, интернет-банкинг, денежные переводы (Western Union, Contact) и другие услуги.

За январь — ноябрь 2018 года объем нетто-активов банка сократился на 5,1%, составив 82,5 млрд рублей на 1 декабря 2018 года. За указанный период в пассивах наблюдалось погашение почти 60% задолженности по привлеченным МБК, а также сокращение объема средств предприятий и организаций (-16,7%). Снижение по данным статьям пассивов было частично компенсировано приростом собственного капитала (+7,1%) и вкладов физлиц (+2,4%). В структуре активов наблюдается отрицательная динамика по всем основным статьям, в особенности по корпоративному кредитному портфелю и портфелю ценных бумаг. В то же время банк достаточно заметно нарастил розничный кредитный портфель (более чем на треть).

В структуре пассивов банка доминируют вклады частных клиентов — 58,1% на 1 декабря 2018 года (средства преимущественно привлечены на сроки свыше одного года); средства корпоративных клиентов формируют 13,8% и на 64% представлены остатками на расчетных счетах; еще 3,8% в пассивах занимают привлеченные МБК (на короткие сроки от российских банков). Оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственным капиталом. Достаточность собственного капитала составляла на отчетную дату 15,7%, почти вдвое превышая установленный регулятивный минимум. Корпоративная клиентская база банка демонстрирует стабильную динамику, обороты по счетам клиентов в 2018 году находились в диапазоне 56—76 млрд рублей.

Основная часть активов нетто приходится на кредитный портфель (66,7%). Еще 21,1% и 7,7% составляют вложения в ценные бумаги и высоколиквидные активы соответственно. Прочие активы, основные средства и выданные МБК в сумме формируют долю в 2,8% активов нетто кредитной организации.

Кредитный портфель банка на 84% представлен розничными ссудами, преимущественно долгосрочный. На начало 2018 года доля ссуд физлиц составляла 69,3%, однако в течение исследуемого периода розничный портфель вырос более чем на треть. Уровень просроченной задолженности с начала 2018 года сократился с 7,0% до 5,1%. Уровень резервирования по портфелю также чуть сократился, однако, как и на начало 2018 года, превышает 8% от объема кредитного портфеля, полностью покрывая долю просрочки. Кредитный портфель полностью обеспечен залогом имущества — на 117,2%, хотя еще в начале 2018 года показатель составлял 179,1%. По данным отчетности МСФО на 30 сентября 2018 года, весь корпоративный кредитный портфель банк традиционно классифицирует как ссуды представителям малого и среднего бизнеса. Отраслевая структура портфеля МСБ хорошо диверсифицирована и включает в себя такие сегменты, как недвижимость, строительство, информационные услуги, торговля, ресторанный бизнес, производство продуктов питания и многие др.

Портфель ценных бумаг с начала 2018 года показал заметное сокращение (-27,8%) и на отчетную дату был полностью представлен облигациями. Доля бумаг, находящихся в залоге по сделкам РЕПО, в последние месяцы снижалась и на отчетную дату составила 13,8%. Оставшаяся часть представлена в основном ОФЗ, облигациями российских корпоративных эмитентов и еврооблигациями. Стоит обратить внимание на достаточно высокие внутримесячные обороты по портфелю и активное использование бумаг в сделках РЕПО, что косвенно свидетельствует о высоком качестве входящих в портфель ценных бумаг и о спекулятивной стратегии банка на рынке. Впрочем, обороты по сделкам РЕПО, как и остатки на отчетные даты, в последние месяцы демонстрировали сокращение.

Вложения банка в высоколиквидные активы сократились c начала 2018 года на 14% и преимущественно сформированы остатками на корсчетах у банков, в ЦБ и у зарубежных контрагентов.

Банк традиционно проявляет активность на рынке МБК, выступая в большинстве случаев нетто-заемщиком и привлекая ликвидность у коммерческих банков на различные сроки (по операциям РЕПО). Отметим, что еще с конца 2015 года кредитная организация полностью прекратила привлечение средств от регулятора, хотя ранее банк отдавал предпочтение именно данному инструменту.

На рынке Forex банк демонстрирует умеренную активность, обороты по конверсионным операциям находятся на уровне 10—70 млрд рублей в месяц.

По итогам января — ноября 2018 года банк получил чистую прибыль в размере 1,04 млрд рублей — в полтора раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Совет директоров: Станислав Богуславский (председатель), Виктор Давыдик, Владимир Давыдик, Ханна-Леена Лойкканен, Михаил Рабинович.

Правление: Виктор Давыдик (председатель), Павел Вознесенский, Татьяна Герасименко, Ирина Григорьева, Андрей Люшин, Елена Портнягина, Наталия Шибанова.

* East Capital — основанная в 1997 году компания, специализирующаяся на инвестициях в финансовый сектор Восточной Европы и Китая, один из крупнейших зарубежных инвесторов на фондовом рынке РФ. Объем активов в управлении составляет 2,8 млрд евро как в акциях, свободно обращающихся на фондовом рынке, так и в капитале некотируемых частных компаний. Головной офис компании находится в Стокгольме, а региональные офисы расположены в Гонконге, Москве, Осло, Люксембурге, Таллине и Дубае. Количество сотрудников — 180 человек, клиентов — 450 тыс. (в том числе 25 тыс. прямых клиентов). Ключевыми владельцами фонда East Capital выступают пять физических лиц: Кестутис Саснаускас, Ларс Хаканссон, Карин Хирн, Альбин Росенгрен и Ганс Грайпенгейссер.

Аналитический центр Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru