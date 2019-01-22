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программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: * 1 балл за каждые 50 руб. покупок; * макс. 4 000 баллов в месяц; * срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: раз в месяц бонусы начисляются на номер мобильного телефона в размере 0,5% от суммы покупок - минимально 10 руб., максимально 3 000 руб. в месяц. Комиссия за подключение - 10 руб. Ежемесячная комиссия - 5 руб.