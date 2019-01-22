Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Почетный пенсионер
Мир — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- моментальная карта предоставляется при наличии технической возможности;
- Samsung pay / Google pay / Apple pay
Бонусы
- другое
- благотворительность
- для путешествий
- сотовые операторы
подключается на выбор:
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: * 1 балл за каждые 50 руб. покупок; * макс. 4 000 баллов в месяц; * срок действия баллов - 12 месяцев
программа Время в подарок: раз в месяц бонусы начисляются на номер мобильного телефона в размере 0,5% от суммы покупок - минимально 10 руб., максимально 3 000 руб. в месяц. Комиссия за подключение - 10 руб. Ежемесячная комиссия - 5 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на минимальный остаток от 5 000 руб. (неснижаемый остаток), если хотя бы один из дней месяца остаток был ниже 5 000 руб., проценты за весь месяц начислены не будут
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% на территории РФ / 1%, мин. 110 руб. за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
0% на территории РФ / 1%, мин. 110 руб. за рубежом
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное получение наличных в любых устройствах;
- начисление процентов на остаток;
- выбор бонусной системы
Особые ограничения
- для пенсионеров, а также категорий льготников, определенных на федеральном уровне
Дата актуализации
22.01.2019 18:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Почетный пенсионер» в 151 городе России
47 912Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба