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Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Почетный пенсионер

Мир — Банк Уралсиб
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • моментальная карта предоставляется при наличии технической возможности;
  • Samsung pay / Google pay / Apple pay
Бонусы
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
  • сотовые операторы

подключается на выбор:

программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: * 1 балл за каждые 50 руб. покупок; * макс. 4 000 баллов в месяц; * срок действия баллов - 12 месяцев

программа Время в подарок: раз в месяц бонусы начисляются на номер мобильного телефона в размере 0,5% от суммы покупок - минимально 10 руб., максимально 3 000 руб. в месяц. Комиссия за подключение - 10 руб. Ежемесячная комиссия - 5 руб.

Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на минимальный остаток от 5 000 руб. (неснижаемый остаток), если хотя бы один из дней месяца остаток был ниже 5 000 руб., проценты за весь месяц начислены не будут
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% на территории РФ / 1%, мин. 110 руб. за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков

0% на территории РФ / 1%, мин. 110 руб. за рубежом

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное получение наличных в любых устройствах;
  • начисление процентов на остаток;
  • выбор бонусной системы
Особые ограничения
  • для пенсионеров, а также категорий льготников, определенных на федеральном уровне
Дата актуализации
22.01.2019 18:48
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Почетный пенсионер» в 151 городе России
47 912
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба