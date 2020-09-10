ИК Банк запустил новый потребительский кредит.

В рамках нового продукта потенциальные заемщики смогут оформить кредит на следующих условиях: сумма финансирования без обеспечения составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, с поручительством физлица — до 700 тыс. рублей на срок до трех лет. Процентная ставка — 9,5% годовых. Страхование не требуется.



При сумме кредита до 100 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется. От 100 тыс. и более в качестве документов, подтверждающих доход, банк принимает к рассмотрению справку по форме 2-НДФЛ или выписку по счету зарплатной карты (с подписью исполнителя и печатью банка). Также обязательно потребуется предоставить паспорт РФ и копию военного билета (для лиц мужского пола призывного возраста).

Срок рассмотрения заявки — до пяти рабочих дней.

«Основными преимуществами продукта являются фиксированная процентная ставка и отсутствие личного страхования, это позволит заемщикам быть уверенными в том, что на этапе рассмотрения заявки условия не изменятся в худшую сторону», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.