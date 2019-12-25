Нормативы ЦБ нарушали в ноябре текущего года десять российских банков, следует из данных Банка России (по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность).

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов, и Крайинвестбанк.

Все банки-нарушители находятся в процессе финансового оздоровления. В октябре также было зафиксировано нарушение этими банками нормативов регулятора.

ИК Банк, МТС Банк и Уральский Банк Реконструкции и Развития допускали в ноябре снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. Минимально допустимое значение данного норматива установлено Центробанком на уровне 4,5%. Значения Н1.1 у ИК Банка, МТС Банка и УБРиР в течение месяца не опускались ниже 6,36%, 6,51% и 6,19% соответственно.

За 11 месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,87 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года совокупная прибыль банковского сектора составила 1,28 трлн рублей.



Прибыль в совокупном размере 2,02 трлн рублей получили с начала года 350 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат в размере 154,97 млрд рублей — 84.

На 1 декабря 2019 года в России было зарегистрировано 405 банков (268 с универсальной лицензией и 137 с базовой лицензией).



В ноябре были отозваны пять банковских лицензий и одна лицензия расчетной небанковской кредитной организации. Добровольно ушел с российского рынка Данске Банк. Кроме того, «Девон-Кредит» и Липецккомбанк были присоединены к материнскому банку «Зенит», а Вокбанк — к Московскому Индустриальному Банку. В декабре отозваны уже две лицензии: у ивановского Кранбанка и Невского Банка из Санкт-Петербурга.

