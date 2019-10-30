Кредитные карты без кредитной истории в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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Согласно статистическим данным на рынке банковских услуг, самым востребованным продуктом у клиентов являются кредитные карты без КИ в Сбербанке России. Еще недавно население выбирало потребительские программы, но сегодня предпочтение отдают универсальности применения пластика: удобная оплата, беспроцентное обслуживание и возобновляемая линия при условии своевременного погашения предыдущей.

Требования к заемщикам

Чтобы получить одобрение, следует соответствовать некоторым требованиям:

1. Гражданство Российской Федерации.

2. Возрастной диапазон от 21 до 60 лет.

3. Постоянная регистрация в пределах России.

4. Официальное трудоустройство.

5. Отсутствие КИ или положительный рейтинг.

6. Затраты на погашение долга не должны превышать 30% от дохода потребителя.

7. Полный пакет документации.

Чем больше документов предоставит клиент, тем больше к нему доверия и выше вероятность положительного ответа. При получении минимальной суммы достаточно заполненной анкеты, паспорта и водительского удостоверения. Чтобы взять более крупную сумму, необходимо принести:

  • Справку о размере дохода по форме 2-НДФЛ;
  • Копию документа на право владения автомобилем;
  • Подтверждение наличия дополнительного заработка.

    • Как повысить вероятность одобрения?

    Чтобы увеличить шансы на положительный ответ, необходимо избегать распространенных ошибок, которые часто допускают заявители:

    1. Указывать только достоверную информацию о месте работы, ведь сотрудники организации всегда проверяют введенные сведения.

    2. Не преувеличивать уровень дохода. Эти данные тоже легко проверить, а получив слишком высокий лимит средств, вы рискуете не погасить задолженность вовремя.

    3. Подавать заявку, если открыто уже более 3 видов займа.

    Также следует указать наличие дополнительных источников дохода, если имеются. От полноты предоставленных сведений, подтверждающих платежеспособность, зависит лимит средств.

    Преимущества онлайн-сервиса Банки.ру

    На нашем сетевом портале каждый посетитель найдет всю интересующую информацию по способам оформления платежных средств, требованиям к потребителям и срокам получения готовых изделий. Представленные сведения обновляются автоматически, поэтому всегда остаются актуальными.

    Также имеется ряд полезных опций, которые помогут определиться с выбором:

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