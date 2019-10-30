Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard Gold
|от 23,9%
|до 600 000
|до 50
|0
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Согласно статистическим данным на рынке банковских услуг, самым востребованным продуктом у клиентов являются кредитные карты без КИ в Сбербанке России. Еще недавно население выбирало потребительские программы, но сегодня предпочтение отдают универсальности применения пластика: удобная оплата, беспроцентное обслуживание и возобновляемая линия при условии своевременного погашения предыдущей.
Требования к заемщикам
Чтобы получить одобрение, следует соответствовать некоторым требованиям:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возрастной диапазон от 21 до 60 лет.
3. Постоянная регистрация в пределах России.
4. Официальное трудоустройство.
5. Отсутствие КИ или положительный рейтинг.
6. Затраты на погашение долга не должны превышать 30% от дохода потребителя.
7. Полный пакет документации.
Чем больше документов предоставит клиент, тем больше к нему доверия и выше вероятность положительного ответа. При получении минимальной суммы достаточно заполненной анкеты, паспорта и водительского удостоверения. Чтобы взять более крупную сумму, необходимо принести:
Как повысить вероятность одобрения?
Чтобы увеличить шансы на положительный ответ, необходимо избегать распространенных ошибок, которые часто допускают заявители:
1. Указывать только достоверную информацию о месте работы, ведь сотрудники организации всегда проверяют введенные сведения.
2. Не преувеличивать уровень дохода. Эти данные тоже легко проверить, а получив слишком высокий лимит средств, вы рискуете не погасить задолженность вовремя.
3. Подавать заявку, если открыто уже более 3 видов займа.
Также следует указать наличие дополнительных источников дохода, если имеются. От полноты предоставленных сведений, подтверждающих платежеспособность, зависит лимит средств.
Преимущества онлайн-сервиса Банки.ру
На нашем сетевом портале каждый посетитель найдет всю интересующую информацию по способам оформления платежных средств, требованиям к потребителям и срокам получения готовых изделий. Представленные сведения обновляются автоматически, поэтому всегда остаются актуальными.
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