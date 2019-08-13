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Кредитные карты без кредитной истории в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Альфа-Банке в городах:

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Сегодня все чаще клиенты оформляют кредитные карты без КИ в Альфа-Банке, ведь такой продукт можно выгодно использовать в ряде жизненных ситуаций. Применение пластикового носителя актуально:

  • При необходимости срочного приобретения дорогостоящей продукции и отсутствии возможности получения наличных;
  • Для любителей путешествий;
  • При нехватке денег на незначительные и мелкие расходы, когда не хочется брать в долг у банковской организации.

    • Преимущества платежного средства

    Каждый пользователь отмечает целый ряд достоинств:

    1. Формирование хорошей КИ, которая в будущем пригодится при получении больших сумм в финансовом учреждении.

    2. Получение наличных денежных средств на выгодных условиях.

    3. Возможность использовать сбережения в любой момент, когда они потребуются.

    4. Множество бонусов, которые обеспечивают экономию и прочие преимущества при совершении покупок.

    Чтобы пользование было максимально комфортным, необходимо придерживаться следующих правил:

  • Оформляйте пластик с бонусным периодом;
  • Совершайте оплату в магазинах, что позволит сэкономить на комиссии;
  • Придерживайтесь сроков оплаты.

    • При грамотном подходе использование платежного инструмента будет более выгодным, нежели обычная потребительская программа.

    Порядок оформления

    Чтобы стать владельцем такого пластикового носителя, достаточно пройти три шага:

    1. Заполнить заявку. Для этого не обязательно посещать офис организации, можно зайти на официальный сайт и подать онлайн-запрос.

    2. В течение нескольких дней перезвонит сотрудник учреждения и пригласит в банковское отделение с пакетом документов. Проверка документации занимает от часа до недели — все зависит от количества представленных справок.

    3. После получения одобрения можно забрать пластик самостоятельно или заказать доставку курьером, но такая услуга доступна не в каждой компании.

    4. Затем следует активировать продукт в банкомате или при помощи консультанта. До момента активации потребитель не несет ответственности.

    С момента подачи запроса до получения изделия на руки проходит до 7 дней. При желании можно взять «моментальное» платежное средство, которое оформляют за несколько минут. Однако процентная ставка будет достаточно высокой.

    Особенности сетевого портала Банки.ру

    Если вы хотите рассмотреть все актуальные продукты, можно зайти на наш онлайн-сервис. Здесь представлена проверенная и достоверная информация, которая обновляется автоматически. Также вы найдете условия сотрудничества, список необходимых документов и массу полезных опций:

  • Отзывы клиентов, на основании которых можно оперативно подобрать оптимальное предложение;
  • Перечень доступных программ с подробным описанием каждого из них;
  • Онлайн-калькулятор, который поможет рассчитать ориентировочную сумму переплат в каждом случае и выбрать наиболее выгодный вариант;
  • Система фильтрации, которая выдает список предложений в соответствии с заданными критериями отбора.