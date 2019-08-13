Сегодня все чаще клиенты оформляют кредитные карты без КИ в Альфа-Банке, ведь такой продукт можно выгодно использовать в ряде жизненных ситуаций. Применение пластикового носителя актуально:

При необходимости срочного приобретения дорогостоящей продукции и отсутствии возможности получения наличных;

Для любителей путешествий;

При нехватке денег на незначительные и мелкие расходы, когда не хочется брать в долг у банковской организации.

Преимущества платежного средства

Каждый пользователь отмечает целый ряд достоинств:

1. Формирование хорошей КИ, которая в будущем пригодится при получении больших сумм в финансовом учреждении.

2. Получение наличных денежных средств на выгодных условиях.

3. Возможность использовать сбережения в любой момент, когда они потребуются.

4. Множество бонусов, которые обеспечивают экономию и прочие преимущества при совершении покупок.

Чтобы пользование было максимально комфортным, необходимо придерживаться следующих правил:

Оформляйте пластик с бонусным периодом;

Совершайте оплату в магазинах, что позволит сэкономить на комиссии;

Придерживайтесь сроков оплаты.

При грамотном подходе использование платежного инструмента будет более выгодным, нежели обычная потребительская программа.

Порядок оформления

Чтобы стать владельцем такого пластикового носителя, достаточно пройти три шага:

1. Заполнить заявку. Для этого не обязательно посещать офис организации, можно зайти на официальный сайт и подать онлайн-запрос.

2. В течение нескольких дней перезвонит сотрудник учреждения и пригласит в банковское отделение с пакетом документов. Проверка документации занимает от часа до недели — все зависит от количества представленных справок.

3. После получения одобрения можно забрать пластик самостоятельно или заказать доставку курьером, но такая услуга доступна не в каждой компании.

4. Затем следует активировать продукт в банкомате или при помощи консультанта. До момента активации потребитель не несет ответственности.

С момента подачи запроса до получения изделия на руки проходит до 7 дней. При желании можно взять «моментальное» платежное средство, которое оформляют за несколько минут. Однако процентная ставка будет достаточно высокой.

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