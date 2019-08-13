Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
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Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
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103 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня все чаще клиенты оформляют кредитные карты без КИ в Альфа-Банке, ведь такой продукт можно выгодно использовать в ряде жизненных ситуаций. Применение пластикового носителя актуально:
Преимущества платежного средства
Каждый пользователь отмечает целый ряд достоинств:
1. Формирование хорошей КИ, которая в будущем пригодится при получении больших сумм в финансовом учреждении.
2. Получение наличных денежных средств на выгодных условиях.
3. Возможность использовать сбережения в любой момент, когда они потребуются.
4. Множество бонусов, которые обеспечивают экономию и прочие преимущества при совершении покупок.
Чтобы пользование было максимально комфортным, необходимо придерживаться следующих правил:
При грамотном подходе использование платежного инструмента будет более выгодным, нежели обычная потребительская программа.
Порядок оформления
Чтобы стать владельцем такого пластикового носителя, достаточно пройти три шага:
1. Заполнить заявку. Для этого не обязательно посещать офис организации, можно зайти на официальный сайт и подать онлайн-запрос.
2. В течение нескольких дней перезвонит сотрудник учреждения и пригласит в банковское отделение с пакетом документов. Проверка документации занимает от часа до недели — все зависит от количества представленных справок.
3. После получения одобрения можно забрать пластик самостоятельно или заказать доставку курьером, но такая услуга доступна не в каждой компании.
4. Затем следует активировать продукт в банкомате или при помощи консультанта. До момента активации потребитель не несет ответственности.
С момента подачи запроса до получения изделия на руки проходит до 7 дней. При желании можно взять «моментальное» платежное средство, которое оформляют за несколько минут. Однако процентная ставка будет достаточно высокой.
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