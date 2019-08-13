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Кредитные карты без кредитной истории в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в банке Тинькофф Банк в городах:

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Благодаря удобству применения и привлекательным условиям сотрудничества, кредитные карты без КИ в банке Тинькофф Банк получили большую популярность у граждан России. Также приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в наличии финансового рейтинга, потребуется лишь собрать необходимый пакет документов.

Варианты оформления

Для получения такого пластикового носителя можно воспользоваться несколькими методами:

1. Получить по почте. Платежный инструмент оказывается в почтовом ящике потребителя, причем заявку на его оформление клиент не подает. Активировать носитель не рекомендуется по причине высокой процентной ставки и небольшого льготного периода. Обычно такой продукт выступает дополнением к ранее оформленному потребительскому займу, а в договоре прописано предварительное согласие пользователя на его выдачу.

2. В онлайн режиме. Такой способ позволяет отправить запрос в удаленном режиме, не выходя из дома. Потребуется только заполнить электронную анкету, выслать на официальный сайт организации и дождаться одобрения. После этого можно забрать платежное средство в ближайшем отделении.

3. Посетив офис учреждения. Потребуется несколько раз приехать в контактный центр: для написания заявления, предоставления документации и получения продукта. Преимуществом такого способа является возможность проконсультироваться со специалистом при необходимости.

Список требований

Чтобы компания дала положительный ответ, необходимо соответствовать следующим условиям:

  • Быть гражданином России;
  • Возраст от 21 до 60 лет;
  • Отсутствие опыта обращения в банковские структуры;
  • Официальное трудоустройство;
  • Постоянная прописка в пределах РФ;
  • Стабильный заработок;
  • Сумма затрат на выплату долга не превышает 30% от размера заработной платы;
  • Полный пакет документов.

    • Для повышения уровня доверия желательно собрать максимум справок. Чтобы оформить минимальный лимит денег, достаточно предъявить паспорт, написать заявление и принести дополнительный документ, подтверждающий личность.

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    Все посетители нашего сайта могут ознакомиться с актуальными предложениями, сроками обслуживания и выдачи готовых изделий. Информация регулярно обновляется, поэтому остается всегда достоверной.

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  • Отзывы клиентов, которые помогут выбрать самый выгодный тип пластика;
  • Форум, где обсуждают наиболее важные вопросы оформления пластикового носителя и предлагают консультацию при необходимости;
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  • Поисковая система, которая выдает перечень программ по заранее указанным критериям отбора.