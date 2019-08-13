Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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14 331 заявка
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Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
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2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Благодаря удобству применения и привлекательным условиям сотрудничества, кредитные карты без КИ в банке Тинькофф Банк получили большую популярность у граждан России. Также приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в наличии финансового рейтинга, потребуется лишь собрать необходимый пакет документов.
Варианты оформления
Для получения такого пластикового носителя можно воспользоваться несколькими методами:
1. Получить по почте. Платежный инструмент оказывается в почтовом ящике потребителя, причем заявку на его оформление клиент не подает. Активировать носитель не рекомендуется по причине высокой процентной ставки и небольшого льготного периода. Обычно такой продукт выступает дополнением к ранее оформленному потребительскому займу, а в договоре прописано предварительное согласие пользователя на его выдачу.
2. В онлайн режиме. Такой способ позволяет отправить запрос в удаленном режиме, не выходя из дома. Потребуется только заполнить электронную анкету, выслать на официальный сайт организации и дождаться одобрения. После этого можно забрать платежное средство в ближайшем отделении.
3. Посетив офис учреждения. Потребуется несколько раз приехать в контактный центр: для написания заявления, предоставления документации и получения продукта. Преимуществом такого способа является возможность проконсультироваться со специалистом при необходимости.
Список требований
Чтобы компания дала положительный ответ, необходимо соответствовать следующим условиям:
Для повышения уровня доверия желательно собрать максимум справок. Чтобы оформить минимальный лимит денег, достаточно предъявить паспорт, написать заявление и принести дополнительный документ, подтверждающий личность.
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