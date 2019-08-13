Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Альфа-Банке, предложения с высоким процентом одобрения.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
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Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
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103 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
В жизни может наступить момент, когда срочно необходимы денежные средства. Сайт Banki.ru подобрал тарифы, где можно оформить кредитную карту без проверки КИ в Альфа-Банке. Она начинается с первого дня взаимодействия человека с финансовой организацией, фиксируются все платежи, просрочки и выплаты не в установленный срок. Плохая КИ — наиболее распространенная причина отказа. Таким образом учреждение пытается оградить себя от возможных просрочек и невыплат взятых финансов. На сегодняшний день большинство предоставляют деньги, несмотря на историю оформителя, поскольку понимают, что ситуация могла измениться и терять потенциального клиента не очень выгодно. Зачастую таким людям предоставляются суммы на особых условиях. Это зависит от компании, но наиболее распространенные следующие: повышенная процентная ставка; гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской; наличие поручителей или залога (не всегда является обязательным); постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет; возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65.
На страницах сайта располагается:
При подаче заявки через наш интернет-ресурс не требуется собирать документацию и ходить по организациям, ждать в очередях. Сидя дома потенциальный клиент выбирает более приемлемый тариф и проходит анкетирование. Мы сделали все, чтобы процедура была максимально понятной и простой. За вами остается только выбор предпочтительного тарифа и минимум документов под рукой, чтобы внести данные в заявку. Если возникли вопросы или трудности, позвоните по указанному номеру и получите бесплатную, развернутую консультацию. Опытные и квалифицированные специалисты ответят на вопросы и помогут в заполнении анкеты. Обращайтесь, знакомьтесь с материалами, проходите анкетирование и результат не заставит себя ждать. Пластиковый носитель при положительном ответе доставляется курьером по указанному адресу или же можете забрать его лично в ближайшем отделении.