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Кредитные карты без проверки кредитной истории в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Альфа-Банке, предложения с высоким процентом одобрения.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без проверки кредитной истории в Альфа-Банке в городах:

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В жизни может наступить момент, когда срочно необходимы денежные средства. Сайт Banki.ru подобрал тарифы, где можно оформить кредитную карту без проверки КИ в Альфа-Банке. Она начинается с первого дня взаимодействия человека с финансовой организацией, фиксируются все платежи, просрочки и выплаты не в установленный срок. Плохая КИ — наиболее распространенная причина отказа. Таким образом учреждение пытается оградить себя от возможных просрочек и невыплат взятых финансов. На сегодняшний день большинство предоставляют деньги, несмотря на историю оформителя, поскольку понимают, что ситуация могла измениться и терять потенциального клиента не очень выгодно. Зачастую таким людям предоставляются суммы на особых условиях. Это зависит от компании, но наиболее распространенные следующие: повышенная процентная ставка; гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской; наличие поручителей или залога (не всегда является обязательным); постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет; возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65.

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  • достоверная информация по банковскому учреждению, ознакомление поможет принять правильное решение;
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    • При подаче заявки через наш интернет-ресурс не требуется собирать документацию и ходить по организациям, ждать в очередях. Сидя дома потенциальный клиент выбирает более приемлемый тариф и проходит анкетирование. Мы сделали все, чтобы процедура была максимально понятной и простой. За вами остается только выбор предпочтительного тарифа и минимум документов под рукой, чтобы внести данные в заявку. Если возникли вопросы или трудности, позвоните по указанному номеру и получите бесплатную, развернутую консультацию. Опытные и квалифицированные специалисты ответят на вопросы и помогут в заполнении анкеты. Обращайтесь, знакомьтесь с материалами, проходите анкетирование и результат не заставит себя ждать. Пластиковый носитель при положительном ответе доставляется курьером по указанному адресу или же можете забрать его лично в ближайшем отделении.