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Мир (ТП Пенсионный)
Мир — Почта Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 300 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay
Cash Back
3%
- за покупки в категориях "Аптеки", "Топливо", "Транспорт";
- макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых начисляются на остаток от 1 000 руб. до 49 999,99 руб., 6% годовых на остаток более 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 300 ₽
- 300 руб. взимается за выпуск именной карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц, свыше лимита - 7,9% мин. 100 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
- при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток
Особые ограничения
- карта открывается одновременно со сберегательным счетом и является ключом к нему;
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения;
- требуется перевод пенсии в банк;
- счёт можно оформить с 14 до 18 лет, при этом необходимо согласие законного представителя
Дата актуализации
13.02.2019 15:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир (ТП Пенсионный)» в 1570 городах России
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба