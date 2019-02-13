Почта Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Онлайн-карта 2.0 с индивидуальным дизайном
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 100 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
1 100 ₽
со 2-го года: 700 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- срок действия карты - 5 лет;
- СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- лимит карты: максимальная сумма одной расходной операции - 600 000 рублей;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
- услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;
- индивидуальный дизайн
Дата актуализации
13.02.2019 15:03
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Онлайн-карта 2.0 с индивидуальным дизайном» в 1570 городах России
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба