Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 1 100 ₽ со 2-го года: 700 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц Дополнительная информация срок действия карты - 5 лет;

СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

лимит карты: максимальная сумма одной расходной операции - 600 000 рублей;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;

услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.; Требования к держателю карты Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;

индивидуальный дизайн Дата актуализации 13.02.2019 15:03 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.