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Дебетовые карты в Яринтербанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Яринтербанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

1 дебетовая карта

Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 980 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 26 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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