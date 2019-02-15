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Курс шведской кроны в Екатеринбурге

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Екатеринбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Екатеринбурга.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Екатеринбурга
 
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
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