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МКК Займ-Экспресс

Регистрационный номер 2110177000440
Микрокредитная компания «Займ-Экспресс» присутствует на рынке с 2011 года и специализируется на выдаче краткосрочных займов физическим лицам.
Микрозаймы
Название Cтавка, в день Cумма, ₽ Cрок, дней
Наличными от 1,4% от 3 000
до 30 000 		от 7 до 30
онлайн-заявка
Экспресс от 2% от 3 000
до 30 000 		от 7 до 30
онлайн-заявка
Справочная информация
Информация о МКК Займ-Экспресс
Регистрационный номер 2110177000440
Торговая марка
Займ-Экспресс
Адрес
123022, г. Москва, пер. Б. Трехгорный, д. 1/26, стр. 7, комн. №1-№12
Телефон
8 800 333-02-02
ОГРН
1117746180870