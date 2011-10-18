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Займ-Экспресс
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МКК Займ-Экспресс
Регистрационный номер 2110177000440
Микрокредитная компания «Займ-Экспресс» присутствует на рынке с 2011 года и специализируется на выдаче краткосрочных займов физическим лицам.
Микрозаймы
Название
Cтавка, в день
Cумма, ₽
Cрок, дней
Наличными
от 1,4%
от 3 000
до 30 000
от 7 до 30
онлайн-заявка
Экспресс
от 2%
от 3 000
до 30 000
от 7 до 30
онлайн-заявка
Справочная информация
Информация о МКК Займ-Экспресс
Регистрационный номер 2110177000440
Торговая марка
Займ-Экспресс
Адрес
123022, г. Москва, пер. Б. Трехгорный, д. 1/26, стр. 7, комн. №1-№12
Телефон
8 800 333-02-02
ОГРН
1117746180870