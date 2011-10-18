МКК Займ-Экспресс Регистрационный номер 2110177000440

Микрокредитная компания «Займ-Экспресс» присутствует на рынке с 2011 года и специализируется на выдаче краткосрочных займов физическим лицам.

Микрозаймы Название Cтавка, в день Cумма, ₽ Cрок, дней Наличными от 1,4% от 3 000

до 30 000 от 7 до 30 онлайн-заявка Экспресс от 2% от 3 000

до 30 000 от 7 до 30 онлайн-заявка