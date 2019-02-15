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Курс шведской кроны в Москве

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Москвы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Москвы
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
70,00
Россельхозбанк
74,95
Россельхозбанк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 70,00 74,95 15.02.2019 10:33
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 10:37

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