Курс шведской кроны в Москвеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Москвы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Москвы
|покупка
|продажа
|SEK
|
71,79
рубль за 10 шведских крон
|
70,00
Россельхозбанк
|
74,95
Россельхозбанк
|Банк
|SEK
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|70,00
|74,95
|15.02.2019 10:33
|Московский Кредитный Банк
|52,00
|112,00
|15.02.2019 10:37
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