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Монеза, микрозаём

Беспроцентный

Основные характеристики
  • ставка 0% в день
  • сумма от 2 000 до 15 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет, электронный кошелек
онлайн-заявка
259 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 15 000 рублей

максимальная сумма при повторном займе – до 30 000 рублей
Ставка
  • 0% в день

0% в день - при оформлении первого займа; от 1,9% до 2,3% в день - при оформлении повторного займа
Срок
  • от 5 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 18.01.2019 20:33

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 20 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

время обработки заявки - до 60 минут; время перечисления средств - 15 минут после одобрения заявки
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
  • электронный кошелек

QIWI кошелек, система CONTACT
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • системы денежных переводов
  • в отделениях любого банка
  • онлайн платеж картой

с помощью банковской карты на сайте компании; на номер QIWI Кошелька компании, через систему CONTACT
онлайн-заявка

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Онлайн

Без отказа

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