Беспроцентный
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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максимальная сумма при повторном займе – до 30 000 рублей
|Ставка
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0% в день - при оформлении первого займа; от 1,9% до 2,3% в день - при оформлении повторного займа
|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|18.01.2019 20:33
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 20 до 65 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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время обработки заявки - до 60 минут; время перечисления средств - 15 минут после одобрения заявки
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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QIWI кошелек, система CONTACT
Погашение
|Порядок погашения
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ежемесячно
|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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с помощью банковской карты на сайте компании; на номер QIWI Кошелька компании, через систему CONTACT