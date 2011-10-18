МКК Золотофф

выбрать город Регистрационный номер 651403397005590
Основной сферой деятельности МКК "Золотофф" является предоставление краткосрочных займов населению.

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Справочная информация
Информация о МКК Золотофф
Регистрационный номер 651403397005590
Торговая марка
Золотофф
Адрес
428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 17 пом. 10
Телефон
8 (800) 200-25-09
ОГРН
1142130010109
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