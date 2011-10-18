Турбозайм
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 23:53
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 65 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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срок зачисления денежных средств на карту в день обращения
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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банковская карта Visa (кроме VISA Electron) или MasterCard (кроме Maestro)
Погашение
|Порядок погашения
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|Способ оплаты
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безналичный денежный перевод с использованием платежных карт систем “Visa” и “MasterCard”; безналичный денежный перевод с использованием системы дистанционного банковского обслуживания “Альфа-Клик”; перевод электронных денежных средств с использованием системы Деньги@Mail.Ru, Qiwi Кошелек