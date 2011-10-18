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Турбозайм, микрозаём

Турбозайм

Основные характеристики
  • ставка от 0% в день
  • сумма от 1 000 до 50 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, электронный кошелек
онлайн-заявка
542 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 50 000 рублей
Ставка
  • до 2,3% в день
Срок
  • от 1 до 180 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:53

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 21 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

срок зачисления денежных средств на карту в день обращения
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • электронный кошелек

банковская карта Visa (кроме VISA Electron) или MasterCard (кроме Maestro)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

безналичный денежный перевод с использованием платежных карт систем “Visa” и “MasterCard”; безналичный денежный перевод с использованием системы дистанционного банковского обслуживания “Альфа-Клик”; перевод электронных денежных средств с использованием системы Деньги@Mail.Ru, Qiwi Кошелек
онлайн-заявка

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