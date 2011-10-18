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Деньги сразу, микрозаём

Стандартный

Основные характеристики
  • ставка от 1,6% в день
  • сумма от 1 000 до 40 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)
онлайн-заявка
120 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 40 000 рублей
Ставка
  • от 1,6 до 2,49% в день

устанавливается индивидуально для каждого заемщика
Срок
  • от 16 до 360 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:26

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • в отделениях любого банка

бесплатно: офис компании
онлайн-заявка

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По виду

Без отказа

Онлайн

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