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MigCredit, микрозаём

Оптимальный

Основные характеристики
  • ставка от 0,27% в день
  • сумма от 15 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет
онлайн-заявка
1 717 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 15 000 до 100 000 рублей

до 75 тыс. рублей для новых клиентов; до 100 тыс. рублей для повторных клиентов
Ставка
  • от 0,27 до 1,02% в день
Срок
  • от 70 до 336 дней

первичный заем предоставляется на 10, 12, 16, 20, 24 недели; повторный заем предоставляется на 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 недель
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 13:00

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 21 года
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

  • паспорт требуется обязательно, компания может запросить второй документ (по усмотрению)

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня

от 5 минут до 24 часов
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

раз в две недели
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • в отделениях любого банка
онлайн-заявка

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