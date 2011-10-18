Цель займа любая

Сумма займа от 15 000 до 100 000 рублей до 75 тыс. рублей для новых клиентов; до 100 тыс. рублей для повторных клиентов

Ставка от 0,27 до 1,02% в день

Срок от 70 до 336 дней первичный заем предоставляется на 10, 12, 16, 20, 24 недели; повторный заем предоставляется на 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 недель

Обеспечение не требуется