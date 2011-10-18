Оптимальный
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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до 75 тыс. рублей для новых клиентов; до 100 тыс. рублей для повторных клиентов
|Ставка
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|Срок
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первичный заем предоставляется на 10, 12, 16, 20, 24 недели; повторный заем предоставляется на 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 недель
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 13:00
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 года
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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от 5 минут до 24 часов
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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раз в две недели
|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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