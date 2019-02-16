Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в январе 1991 года под наименованием «Российский национальный банк», в мае того же года в название добавлено слово «коммерческий». В 1997 году организационно-правовая форма была изменена на открытое акционерное общество. В конце 1990-х годов Банк Москвы стал материнской организацией для РНКБ, приняв участие в санации банка на паях с Агентством по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). До октября 2010 года Банк Москвы оставался значимым акционером для РНКБ, а крупнейший пакет акций (46,3%) тогда числился за Московским межреспубликанским винодельческим заводом, ныне подконтрольным через ОАО «Объединенная компания» тому же Банку Москвы. Долгое время ключевым акционером банка выступал ОАО «Банк Москвы», пока в конце марта 2014 года не появилась информация о продаже Банком Москвы дочернего РНКБ. Сделка была связана с планами по выходу РНКБ на рынок Крыма. Таким образом, 26 марта 2014 года ОАО «Банк Москвы» прекратил свое участие в капитале РНКБ.

В самом конце 2015 года РНКБ был выбран в качестве санатора Крайинвестбанка. Позднее председатель совета директоров РНКБ заявлял, что банк не исключал возможности своего участия в санациях других кредитных организаций. Кроме того, РНКБ неоднократно выбирался в числе банков-агентов по выплатам обязательств вкладчикам банков, утративших лицензию.

До недавнего времени основным акционером банка выступало ООО «Комплексные энергетические решения» (ООО КЭР), которому принадлежало 99,9% акций кредитной организации; основными бенефициарами этой организации являлись Валерий Тюменов, Игорь Лебедев, Дарья Демченко, Владимир Казинцев, Татьяна Макарова.

В январе 2016 года у Российского Национального Коммерческого Банка сменился акционер. Владельцем 100% обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Головной офис кредитной организации расположен в Симферополе (ранее банк был зарегистрирован в Москве). С марта 2014 года банк начал активно развивать сеть структурных подразделений в Республике Крым. Свои отделения банк открыл на месте бывших отделений украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы. РНКБ стал первым российским банком на территории Крыма и Севастополя. На текущий момент сеть банка состоит из 180 отделений и 1,5 тыс. устройств самообслуживания. Кроме того, действуют три передвижных пункта кассовых операций (мобильных офиса). Собственная банкоматная сеть насчитывает более 1,5 тыс. устройств и свыше 10 тыс. ПОС-терминалов. Численность работников по состоянию на 30 сентября 2017 году составляла 3 259 человек (на конец 2016 года — 2 984 человека).

На текущий момент банк обслуживает более 52 тыс. клиентов-юрлиц и свыше 1,6 млн физических лиц. Кредитная организация является уполномоченным банком ФГКУ «Росвоенипотека» по кредитованию участников накопительно-ипотечной системы для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках в Крыму и Севастополе.

Корпоративным клиентам предлагаются РКО, кредитование (в том числе специальные программы совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Министерством экономического развития РФ и Банком России; льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей), банковские гарантии, брокерское обслуживание, документарные операции, эквайринг (в том числе интернет-эквайринг), зарплатные карты, депозиты и услуги инкассации.

Частным лицам доступны РКО, кредиты на потребительские нужды, ипотека (с января 2016 года банк выдает кредиты с господдержкой), автокредитование (с сентября 2017 года — с господдержкой), несколько видов вкладов, пластиковые карты (системы «Мир»), брокерское обслуживание, индивидуальные сейфовые ячейки, денежные переводы и платежи (в том числе оплата ЖКХ) и пр.

В числе клиентов, заемщиков и партнеров банка за последнее время были замечены ООО ТД «Константинополь», АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация», ООО «Фирма «ТЭС» (один из крупнейших операторов АЗС в Крыму), сеть строительных супермаркетов «Новая Площадь» (ГК «Платан»), ОАО «Центродорстрой», ООО МПК «Скворцово», ООО «Crimean Venture Company», ООО «Торговый дом «Виза», ОАО «Солид — товарные рынки», АО «Завод «Симферопольсельмаш», ООО «Севастопольфармация», ООО «Крымская металлургическая компания», АО «Крымская фруктовая компания», ООО «Альт-Эра», ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Международный аэропорт «Симферополь», ООО «Новатор» (крупнейший производитель молочной продукции в Крыму), АО «Корпорация развития Республики Крым», ООО «Крымская водочная компания», АО «Завод «Фиолент», ПАО «Крымгазстрой», ООО «Палладиум Энерго», ООО «Вина Ливадии», Администрацией г. Евпатория, ООО «РСУ Артек», ООО «Вольт Март Крым», АО «Солнечная долина».

Объем нетто-активов банка за период с мая 2017 года по май 2018 года увеличился на 70,4% — до 148,7 млрд рублей. Основным драйвером роста послужило значительное увеличение объема привлеченных клиентских средств — более чем на треть от физических лиц (+15,1 млрд рублей) и на 46% от юридических (+9,0 млрд рублей). Кроме того, почти вдвое вырос собственный капитал (+21,4 млрд рублей) за счет дополнительной эмиссии акций, и почти в шесть раз вырос объем привлечения на межбанковском рынке (+10,5 млрд рублей).

В активной части баланса, за исключением портфеля выданных МБК, все основные статьи показали существенный прирост. При этом основной объем ресурсов был направлен на увеличение корпоративного кредитного портфеля, выросшего более чем в 2,5 раза (+42,9 млрд рублей), и портфеля облигаций, объем которого увеличился в четыре раза (+14,4 млрд рублей).

Банк традиционно отличается высокой зависимостью от средств физических лиц: на 1 мая 2018 года их доля в пассивах составляла 37,9%. Доли свыше 40% в структуре средств физлиц занимают депозиты со сроками погашения от одного года до трех лет и средства на текущих/карточных счетах. Обязательства перед юридическими лицами составляют 19,2% и на 85% сформированы остатками на расчетных счетах. Привлеченные МБК — 8,6% от пассивов, на 87% сформированы кредитами и депозитами различной срочности от коммерческих банков.

Оставшаяся часть пассивов (порядка 30%) представлена собственными средствами. За последний год уставный капитал банка был увеличен его акционером в общей сложности на 20 млрд рублей, что привело к общему росту собственных средств в два раза. Норматив достаточности капитала Н1.0 выполняется с избытком, превышая на отчетную дату 52% при требуемом минимуме в 8%. Активность клиентской базы умеренная, обороты по счетам клиентов достаточно стабильные, в среднем за последний год находились в диапазоне 70—90 млрд рублей и выше (в том числе существенная часть оборотов проходит по счетам организаций в государственной и федеральной собственности). При этом на 1 сентября 2017 года, согласно данным отчетности банка, у банка не было клиентов с остатками, превышающими 10% от капитала, что свидетельствует о низкой концентрации средств клиентов.

В структуре активов 58,8% представлено кредитным, портфелем, 16,3% приходится на выданные МБК, 13,4% — портфель ценных бумаг, 7,7% — высоколиквидные остатки (преимущественно денежные средства в кассе), 3,4% — основные средства и прочие активы.

Кредитный портфель на отчетную дату на 80% представлен ссудами корпоративным клиентам, оставшаяся часть — розничное кредитование. Корпоративный портфель за последний год вырос более чем в 2,5 раза, «розница» — на 60%. Просроченная задолженность в портфеле стабильно держится на минимальных отметках и на отчетную дату, как и годом ранее, составляла 0,5% от всех ссуд. Резервы составляли 5,9% от кредитного портфеля. Обеспеченность кредитов залогом имущества традиционно низкая и едва превышала 40% от выданных ссуд, тем не менее в структуре обеспечения по выданным ссудам, согласно данным консолидированной отчетности, на 30 сентября 2017 года преобладали государственные гарантии с долей в 30%. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля банка на 30 сентября 2017 года с заметным отрывом преобладала торговля (57,3% от всех ссуд юрлицам), сегмент услуг занимал долю в 12,2%.

На отчетную дату в структуре выданных МБК чуть более половины средств было размещено на депозитах в ЦБ, а оставшаяся часть выдана коммерческим банкам преимущественно на короткие сроки. На рынке банк занимает позицию нетто-кредитора, регулярно размещая от 160 млрд до 360 млрд рублей (внутримесячные обороты за последний год). Объемы ликвидности, привлекаемой на рынке МБК, заметно уступают оборотам по размещению.

Портфель ценных бумаг за последний год увеличился в объеме почти в четыре раза за счет активных покупок облигаций. На отчетную дату ОФЗ формировали существенную часть вложений в облигации — почти 75%, однако сделок РЕПО с бумагами банк не осуществлял.

Фининститут значительно снизил объемы проводимых валютных операций, максимальные обороты по которым за последний год едва превышали 15 млрд рублей в месяц, тогда как, например, в начале 2016 года превышали 120 млрд рублей.

Согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года банк получил чистую прибыль в размере 1,2 млрд рублей (аналогичный показатель за 2016 год — 0,9 млрд рублей). За январь — апрель 2018 года чистая прибыль банка составила 1,2 млрд рублей.

Совет директоров: Михаил Якунин (председатель), Леонид Горнин, Сергей Назаров, Алексей Щербаков, Олег Жестков.

Правление: Алексей Щербаков (председатель, и. о. президента), Николай Билан, Анна Макарова, Александр Титов, Игорь Чумаковский.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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