Справка Banki.ru

Банк начал работу весной 1994 года, изначально был зарегистрирован как акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк — Банк Москвы» с контрольным пакетом столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. С 2004 года носит действующее наименование. Банк долгое время выступал расчетным центром правительства Москвы и подконтрольных ему структур. С октября 2004 года Банк стал членом системы обязательного страхования вкладов физических лиц, регулируемой ГК «АСВ».

До начала 2011 года Департамент государственного и муниципального имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале 2011 года состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению группой ВТБ этого пакета акций. В рамках той же сделки общей стоимостью 103 млрд рублей ВТБ стал собственником 25% плюс одной акции «Столичной страховой группы», которой в настоящее время принадлежит 1,51% акций БМ. Группа ВТБ после выхода из состава акционеров Банка Москвы кипрских компаний Losanp Trade Limited (бенефициар — сын бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова Виталий Юсуфов) и Durland Investments Limited контролировала 80,52% акций через ЗАО «ВТБ Долговой центр», к которым в декабре 2011 года добавились еще 11,65% акций, полученных от страховой группы «МСК» в счет выплаты по кредиту, предоставленному ранее Банком Москвы.

После покупки ВТБ акций Банка Москвы в последнем была проведена проверка, выявившая проблемы в кредитном портфеле банка. Бывшие топ-менеджеры БМ Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин в период кампании по приобретению контроля над банком группой ВТБ были обвинены по делу о хищении порядка 13 млрд рублей средств столичного бюджета через ЗАО «Премьер Эстейт», однако оба с марта 2011 года находятся в Лондоне.

В декабре 2011 года начался процесс санации банка при участии Агентства по страхованию вкладов и ВТБ. Банку Москвы был предоставлен заем в размере 295 млрд рублей сроком на десять лет по льготной ставке.

26 декабря 2014 года Группа ВТБ приобрела у третьей стороны 1 285 000 штук акций Банка Москвы, что позволило увеличить долю владения банком до 96,9% (на 31 декабря 2013 года — 96,4%). На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Сейчас БМ владеет мажоритарным пакетом акций (долей) в БМ Банке (Украина) и миноритарной долей (7,81%) в ОАО «АКБ «Заречье» в Республике Татарстан. Некоторое время назад были проданы сербская «дочка» и доля в банке РНКБ.

10 мая 2016 года была завершена реорганизация Банка Москвы в форме присоединения к Банку ВТБ. В рамках интеграции к последнему перешла основная часть бизнеса Банка Москвы — порядка 70% активов, что на тот момент составляло более 900 млрд рублей по международным стандартам отчетности. Как следует из публиковавшихся ранее материалов по реорганизации, уставный капитал присоединенной к ВТБ «хорошей» части Банка Москвы составлял примерно 20,963 млрд рублей, а у Банка Москвы, который сохраняется как юридическое лицо и основной задачей которого будет завершение программы финансового оздоровления, остается 13,537 млрд из прежних 34,5 млрд рублей уставного капитала. Бывшие подразделения Банка Москвы были преобразованы в розничные подразделения банка ВТБ и продолжают работу с физическими лицами и компаниями малого бизнеса в прежнем режиме. Все продукты и услуги, предоставленные клиентам ранее, продолжают действовать на прежних условиях.

Через пару дней после завершения реорганизации Банк Москвы получил новое официальное наименование — ПАО «БМ-Банк». 30 сентября 2016 года организационно-правовая форма была изменена с публичного акционерного общества на акционерное общество.

На текущий момент БМ-Банк представлен головным и одним дополнительным офисами в Москве. Среднегодовая численность сотрудников группы БМ-Банка за 2017 год составила 1 070 человек, из них сотрудники банка — 146 человек (годом ранее — 8 346 и 5 574 человека соответственно). Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, в группу БМ-Банка входят также различные организации, представляющие строительство, финансы, сельское хозяйство, аренду и прочие услуги.

Объем активов нетто БМ-Банка с мая 2017 года по май 2018 года увеличился на 4,2% — до 645,8 млрд рублей. Основной рост в пассивах за указанный период продемонстрировали краткосрочные (до 90 дней) депозиты корпоративных клиентов (+45,0 млрд рублей, или +15%) при одновременном сокращении собственного капитала на 41% (-25,1 млрд рублей) и привлеченных МБК на 15% (-6,9 млрд рублей). В активах рост более чем в два раза продемонстрировал портфель выданных МБК (+82,1 млрд рублей). Основное сокращение (более чем на 10% по каждой статье) пришлось на вложения в ценные бумаги (-26,2 млрд рублей) и портфель кредитов предприятиям и организациям (-24,5 млрд рублей).

Пассивы финучреждения в существенной мере сформированы ресурсами связанных сторон в лице основного акционера и его дочерних организаций. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, 47,3% всех обязательств банка было сформировано различными ресурсами от связанных сторон в виде субординированной задолженности, привлеченных МБК, средств клиентов-юрлиц и прочих обязательств. Еще 34% обязательств было представлено средствами, привлеченными от АСВ. Платежная активность по счетам клиентов непостоянная, за последний год внутримесячные обороты колебались от 0,3 млрд до 45,9 млрд рублей. Необходимо отметить, что в случае необходимости банк может привлекать значительные объемы ликвидности от материнской группы, ЦБ и АСВ.

Достаточность собственных средств (капитала) превышала на отчетную дату 32% при требуемом минимуме в 8%. В состав капитала включены субординированные кредиты, привлеченные от ПАО «Банк ВТБ» и Группы ВТБ по остаточной стоимости 61,3 млрд рублей на 1 мая 2018 года. Срок погашения данных кредитов — с марта 2022 года по декабрь 2025 года; субординированный кредит на сумму 8 млрд рублей получен на бессрочной основе. Стоит также отметить, что в результате реорганизации банка субординированная задолженность перед The Royal Bank of Scotland PLC была передана на баланс ПАО «Банк ВТБ».

Треть активов на отчетную дату представлена кредитным портфелем, еще почти столько же — вложениями в ценные бумаги, 24,4% приходится на выданные МБК. Совокупная доля вложений в капиталы других организаций, основных средств и прочих активов чуть превышает 9%. Доля высоколиквидных активов очень мала и на 1 мая 2018 года составляла 0,4%.

Кредитный портфель полностью сформирован ссудами юридических лиц (розничные кредиты были в полном объеме переведены на баланс ПАО «Банк ВТБ»). За последний год портфель сократился на 10,2% преимущественно за счет отрицательной динамики просроченной задолженности. Тем не менее, портфель остается просроченным более чем на 90%. Уровень резервирования — 88,5% (годом ранее — 83,9%). Ссуды обеспечены залогом имущества на 50%, что является недостаточным показателем обеспеченности. В отчетности по МСФО банк в отраслевую структуру кредитов и авансов клиентам включает облигации федерального займа (сегмент «Государственные органы»), без учета данного сегмента в отраслевой структуре кредитов по итогам 2017 года преобладали финансовые услуги (42,3% от портфеля без ОФЗ), строительство (31,4%), торговля (9,2%).

Портфель ценных бумаг за последний год сократился на 11%, на отчетную дату почти полностью представлен ОФЗ. Ежемесячные обороты по портфелю минимальные.

На рынке межбанковского кредитования банк работает в обе стороны, хотя выступает преимущественно нетто-кредитором. Внутримесячные обороты по размещению ликвидности за последний год составляли от 70 млрд до 174 млрд рублей, средства размещались на короткие сроки в российских банках. Обороты по привлечению за аналогичный период не превышали 50 млрд рублей. Обороты по валютным и конверсионным операциям в настоящее время сведены к минимуму.

По итогам 2017 года банк сократил чистый убыток в три раза (по сравнению с 2016 годом) — до 14,7 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат был обусловлен дополнительным созданием резервов на возможные потери. В первые четыре месяца 2018 года банк вышел в плюс, заработав 625,3 млн рублей.

Совет директоров: Андрей Пучков (председатель), Максим Кондратенко, Эркин Норов, Дмитрий Пьянов, Геннадий Солдатенков.

Правление: Андрей Клопотовский (и. о. председателя, президента), Светлана Толкачева.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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