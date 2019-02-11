Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1990 году на базе Тюменского отделения Промстройбанка СССР. Ключевой задачей фининститута при создании являлось бесперебойное финансирование и кредитование нефтегазового комплекса Тюменской области. В 1992 году кредитная организация была акционирована. В 1994 году фининститут стал доверенным банком Администрации Тюмени, в 1997 году — администрации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. С октября 2004 года входит в систему страхования вкладов физических лиц. В феврале 2014 года Банк России привлек к административной ответственности руководителя кредитного учреждения за правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в результате чего руководителю было вынесено предупреждение. В июне 2015 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как публичное акционерное общество.

Немалую роль в развитии Запсибкомбанка сыграл бывший председатель совета директоров фининститута, а ныне губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Пост президента в банке до сих пор принадлежит бывшему первому заместителю губернатора Тюменской области Дмитрию Горицкому. Это обеспечивает уникальные возможности для лоббирования и открывает банку доступ к бюджетным средствам. Но даже это не спасло его от проблем с ликвидностью в разгар финансового кризиса осенью 2008 года. Тогда администрации Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области заявили о готовности приобрести по 25,1% акций банка, однако сделка так и не состоялась. В итоге решающий для Запсибкомбанка шаг предпринял Центробанк, выделивший кредитной организации 3,5 млрд рублей на первом аукционе по предоставлению беззалоговых кредитов.

Запсибкомбанк возглавляет банковскую группу, в которую также входят ООО «ИК «Фред», ООО «Запсибинвестгруп», ООО «Запсиблизинг» и страховая компания «Тюмень-Полис» (по состоянию на 1 июля 2018 года).

На сегодняшний день структура акционеров банка достаточно сильно размыта, основными акционерами являются физические лица, в том числе топ-менеджмент кредитной организации. Согласно отчетности по МСФО, на 30 июня 2018 года членами совета директоров и правления (с учетом косвенного владения акциями банка через крупных акционеров — юридических лиц) контролировалось 36,38% уставного капитала банка. В отчетности поясняется, что у банка отсутствуют бенефициарные владельцы, поскольку нет физических лиц, которые в конечном счете имеют возможность контролировать банк. Лицом, под значительным влияние которого находится кредитная организация, банк называет Дмитрия Горицкого — члена совета директоров и председателя правления.

В соответствии со схемой акционеров, раскрываемой на сайте ЦБ, Дмитрий Горицкий напрямую и через подконтрольные организации является бенефициаром 28,79% акций Запсибкомбанка (данные на 3 июля 2018 года). Крупные пакеты также принадлежат Роману Палию (заместитель председателя совета директоров банка, сын экс-гендиректора «Нижневартовскнефтегаза» и бывшего вице-президента «Славнефти» Виктора Палия*) и его матери Любови Палий (в совокупности 10,49% акций); Максиму Пархоменко (12,47%).

В числе акционеров с долями более 5%: Андрей Панков (8,67%), Игорь Самкаев (6,15%), а также ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (8,32%). В составе акционеров банка (с пакетами акций менее 5%), несмотря на несущественные доли владения, стоит отметить бывшего генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой», члена совета директоров банка Рима Сулейманова (1,65%), а также Андрея Уфимцева (4,99%), граждан Республики Кипр Сотирис и Георгиос Теодороу (в совокупности 3,46%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (лицензия отозвана 9 декабря 2016 года; 1,62% акций). На акционеров-миноритариев приходится 3,70% акций общества.

Филиальная сеть банка хорошо развита. По состоянию на начало июля 2018 года Запсибкомбанк представлен 83 подразделениями (головной офис в Тюмени, четыре филиала, 68 дополнительных и семь операционных офисов, одна операционная касса вне кассового узла и два удаленных рабочих места) на территории юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Списочная численность сотрудников банка на 1 июля 2018 года составляла 3 119 человек (на 1 июля 2017 года — 3 095 человек). Инфраструктура эквайринговой сети банка на начало 2018 года, по данным годового отчета, включала в себя 622 банкомата (в том числе 189 с функцией cash-in), 169 пунктов выдачи наличных, 212 инфокиосков и 1 805 терминалов в торгово-сервисных точках.

Общий объем выпущенных банком карточных продуктов международных платежных систем Visa и MasterCard, а также национальной системы «Мир» составлял на 1 июля 2018 года 460 493 карты, в том числе 148 645 карт «мир», по продвижению которых банк проводит активные мероприятия.

В числе услуг банка для частных клиентов значатся различные программы вкладов, кредиты (потребительские, кредитные карты, автокредиты, жилищные кредиты и ипотека, в том числе программы ипотечного и автокредитования с господдержкой), пластиковые карты систем MasterCard, Visa и «Мир», транспортные карты, оплата услуг и платежей, денежные переводы (в том числе через систему Blizko), депозитарное и брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, операции с золотыми и серебряными слитками, монетами из драгоценных металлов, широкий спектр дистанционного обслуживания, аренда индивидуальных банковских сейфов.

Корпоративным клиентам и малому бизнесу банк предлагает РКО, программы кредитования (в том числе долгосрочные программы кредитования МСБ), дистанционное обслуживание (в том числе через системы банка «ЗапСиб iNet» и GSM-Банк), лизинг, линейку депозитов, банковские карты (в том числе в рамках зарплатных проектов), инкассацию, валютные операции, а также операции на рынке ценных бумаг, банковские гарантии.

Всего на обслуживании в банке порядка 600 тыс. физических лиц и около 23 тыс. корпоративных клиентов.

Согласно отчетности по МСФО, на конец I квартала 2018 года основными заемщиками банка в корпоративном сегменте являлись компании и организации, представляющие строительство и недвижимость, обрабатывающую промышленность, лизинг, транспорт, торговлю, а также государственные и муниципальные органы. В розничном направлении свыше половины кредитного портфеля сформировано ипотечными и жилищными ссудами, еще чуть более трети приходится на потребительские кредиты, незначительная часть — автокредиты. Заемщики банка в географической структуре в основном представляют юг Тюменской области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В пассивах клиентские обязательства банка сформированы преимущественно остатками средств и депозитами компаний и организаций сферы услуг, строительства, промышленности, транспорта и связи, торговли (данные на 30 июня 2018 года). В числе клиентов банка на расчетно-кассовом обслуживании за последние годы были замечены следующие крупные предприятия из вышеупомянутых регионов: АО «Мостострой-11», ОАО «Тюменьгорсвет», ЗАО «Управление механизации — 24», АО «Урайское автотранспортное предприятие», ПАО «НижневартовскАСУнефть», ООО «Тюменнефтеспецтранс», ОАО «Тюменский Хладокомбинат», АО «Тюменьмясомолторг», ОАО «Варьеганнефть», ПАО «Газпромнефть-Тюмень», ПАО «Надымское предприятие ж/д транспорта», АО «Арктикнефтегазстрой» и множество других.

По ключевым балансовым показателям банк является крупнейшим в Тюменской области.

Активы нетто кредитной организации с начала 2018 года почти не изменились в объеме (+0,5%), составив к 1 августа 124,2 млрд рублей. За указанный период в пассивах наблюдалось небольшое сокращение средств корпоративных клиентов (-4,6%), компенсированное совокупным приростом объема выпущенных облигаций (объем собственных облигаций вырос почти в три раза, хотя в пассивах занимает незначительную долю), вкладов физлиц и собственного капитала. В структуре активов наиболее заметные изменения коснулись вложений в облигации, портфель которых увеличился на 22,5%, выданных МБК (-34,7%) и высоколиквидных активов (-17,9%). Кроме того, можно отметить сокращение почти на треть статей прочих активов и прирост розничного кредитного портфеля.

Структура пассивов слабо диверсифицирована и традиционно отличается высокой зависимостью от средств физических лиц. На 1 августа 2018 года доля вкладов физлиц в пассивах составляла 57,5%. Их основу формируют средства населения, привлеченные на срок от одного года до трех лет. Почти четверть пассивов приходится на средства предприятий и организаций, представленные как срочными депозитами, так и остатками на расчетных счетах. Ежемесячные обороты по счетам клиентов с начала 2018 года стабильно составляли порядка 130—170 млрд рублей. Текущая структура клиентских обязательств банка отличается низкой концентрацией на крупных клиентах: на 31 июня 2018 года средства 20 крупнейших клиентов формировали чуть более 9% совокупных клиентских обязательств банка.

Доля собственных выпущенных ценных бумаг, привлеченных МБК и остатков на корсчетах лоро минимальна. Оставшаяся часть пассивов преимущественно сформирована собственным капиталом. Достаточность капитала по нормативу Н1.0 поддерживается с запасом — 14,5% на отчетную дату при регулятивном минимуме 8%. В состав капитала, рассчитываемого по методике ЦБ, включены субординированные займы, составлявшие на отчетную дату чуть более 1 млрд рублей. В их составе существенную роль играют средства, предоставленные ГК «АСВ» путем передачи ОФЗ в рамках докапитализации региональных банков, на сумму 0,9 млрд рублей.

В структуре активов на 1 августа 2018 года преобладает кредитный портфель с долей в 61% от активов нетто, 23% приходится на портфель ценных бумаг, высоколиквидные остатки (преимущественно в кассе и банкоматах, а также на корсчете в ЦБ) формируют 6,1%, выданные МБК — 4,5%. Совокупная доля основных средств и прочих активов составляет 5,7%.

Кредитный портфель с начала 2018 года незначительно увеличился (+3,0%), составив 75,3 млрд рублей. За анализируемый период абсолютный прирост розничного портфеля (+1,4 млрд рублей) превысил аналогичный показатель корпоративного (+0,8 млрд рублей), хотя относительная динамика портфелей не столь заметна. В структуре совокупного портфеля преобладают розничные кредиты, на которые приходится порядка 2/3 всех выданных ссуд. Просроченная задолженность в совокупном портфеле стабильно держится на низком уровне — 3,0% на отчетную дату (3,3% на начало 2018 года). Резервами на возможные потери на 1 августа 2018 года покрывается 8,9% совокупных ссуд (8,7% в начале года), залогом имущества обеспечено 125,2% портфеля. По данным отчетности за первое полугодие 2018 года, доля ссудной задолженности 20 крупнейших корпоративных заемщиков в совокупной сумме кредитного портфеля составляла 18% (на конец 2017 года — 18,5%).

Портфель ценных бумаг за первые семь месяцев 2018 года увеличился на 22,2% за счет вложений в облигации, формирующие 98% портфеля. В свою очередь, портфель облигаций на 2/3 состоит из ОФЗ и госбумаг, еще порядка четверти представлено вложениями в бумаги российских компаний, а оставшаяся доля приходится на «бонды» российских банков и еврооблигации. Бумаг, переданных на отчетную дату по сделкам РЕПО, на балансе не было, обороты по данным операциям за последние месяцы незначительны.

Ежемесячные обороты по счетам денежных средств и корсчету в ЦБ стабильно высокие, что обусловлено активностью клиентской базы банка и наличием широкой сети отделений, банкоматов и платежных устройств: в среднем за последние месяцы обороты по кассе превышали 50 млрд рублей, по корсчету в ЦБ достигали 60—70 млрд рублей.

Текущая деятельность фининститута на межбанковском рынке ограничивается размещением ликвидности: с начала 2018 года ежемесячные обороты по размещаемым МБК составляли от 60 млрд до 90 млрд рублей. Значительный объем ликвидности кредитная организация размещает в российских коммерческих банках на короткие сроки (до 30 дней), а также использует депозиты в Банке России. Объемы привлечения незначительные. На валютном рынке по сравнению с другими сегментами активность низкая: ежемесячные обороты по счетам валютных операций с начала 2018 года находились в диапазоне от 2 млрд до 10 млрд рублей.

По итогам января — июля 2018 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,1 млрд рублей — почти столько же, сколько и за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль за весь 2017 год составила 1,7 млрд рублей.

Совет директоров: Игорь Шаповалов (председатель), Роман Палий, Дмитрий Горицкий, Игорь Логинов, Олег Сербин, Рим Сулейманов, Дмитрий Терехин.

Правление: Александр Сурин (председатель, президент), Андрей Шевелев, Руслан Зиннуров, Наталья Рыкова, Андрей Сидоров, Галина Котова (главный бухгалтер).

* В августе 1995 года Виктор Палий возглавил совет директоров Тюменской нефтяной компании (ТНК), в состав которой вошел «Нижневартовскнефтегаз». Этот пост он покинул ровно через год, в августе 1996 года. В 1997 году компании «Альфа-Групп» и «Ренова» (новые владельцы ТНК) попытались уволить Виктора Палия с должности гендиректора «Нижневартовскнефтегаза», чему воспрепятствовали другие акционеры. В феврале 1998 года, после судебных тяжб с «Альфа-Групп», Виктор Палий был уволен. С 2000 года работал в «Славнефти» на должности вице-президента, одновременно возглавляя «Славнефть-Нижневартовск». В период с 2005 по 2007 год возглавлял совет директоров Нефтепромбанка. По неофициальным данным, Виктор Палий подписал документы об отчуждении части собственных акций Запсибкомбанка в пользу сына Романа, что впоследствии подтвердилось. Другие акционеры настояли на этом с целью исключения осужденного Виктора Палия из публичных документов банка. В настоящее время Роман Палий входит в состав акционеров банка (с учетом доли его матери ему принадлежит 10,49% акций) и занимает пост заместителя председателя совета директоров банка и менеджера по кредитованию нефтегазового сектора.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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