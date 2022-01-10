ВТБ объединил подконтрольные Запсибкомбанк и БМ-Банк

ВТБ объявил о завершении юридических процедур по интеграции Запсибкомбанка. С января 2022 года финансовая организация присоединена к БМ-Банку (на фото. — Прим. Банки.ру) в рамках группы ВТБ.

ВТБ напоминает, что проводил интеграцию Запсибкомбанка с 2018 года. «За это время были объединены офисная сеть и продуктовая линейка, клиентам предложены современные стандарты обслуживания и технологичные цифровые сервисы. Стратегический приоритет банка — обеспечить финансовые услуги самого высокого уровня», — отмечается в релизе ВТБ.

Клиенты с действующими продуктами Запсибкомбанка получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов БМ-Банка. «Продукты переоформлять не потребуется, поскольку БМ-Банк — универсальный правопреемник Запсибкомбанка», — подчеркивается в сообщении.

В течение трех месяцев продолжат действовать прежние реквизиты счетов Запсибкомбанка. За это время клиентам необходимо перейти на использование новых реквизитов и уведомить об этом контрагентов.

«В рамках своей стратегии ВТБ создает универсальный банк, обладающий самыми широкими финансовыми компетенциями. Интеграция крупных компаний — всегда трудоемкий и длительный процесс, примеров которого даже на международном рынке не так много. Запсибкомбанк — признанный лидер банковской отрасли Сибири и Урала, поэтому к интеграции его бизнеса нужно было подойти очень тщательно. Нам удалось унифицировать все сервисы и продукты, объединить офисные и банкоматные сети, а самое главное — команды и клиентов двух крупных банков. Сегодня все офисы и онлайн-системы четко работают в рамках единого бренда группы ВТБ. Мы значительно усилили наши позиции на уральском рынке, предложив десяткам тысяч клиентов передовые услуги одного из крупнейших банков Европы», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Информация по обслуживанию в БМ-Банке, включая вопросы и ответы, актуальные реквизиты и инструкции по подключению к дистанционным сервисам, доступна на официальном сайте БМ-Банка. «По любым вопросам клиенты могут получить консультацию в контакт-центре БМ-Банка по телефонам 8-800-755-00-05 и 8-800-100-50-05, а также в отделениях ВТБ, указанных на сайте БМ-Банка», — отмечается в релизе ВТБ.

На странице Запсибкомбанка в ЕГРЮЛ указано, что он еще находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу — БМ-Банку — и прекратит деятельность после реорганизации. На сайте ЦБ информация о прекращении деятельности Запсибкомбанка также пока не отражена. На сайте БМ-Банка сообщается, что предполагаемый срок завершения присоединения к нему Запсибкомбанка, а также еще одной организации (АО «Управляющая компания «Динамо») в соответствии с решением акционеров от 25 октября 2021 года — январь 2022 года.



Согласно данным на сайте Центробанка, Запсибкомбанк принадлежит ВТБ на 99,99%, БМ-Банк — чуть более чем на 99,93%.