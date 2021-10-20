СберБанк, ВТБ, АФК «Система» и Московский Кредитный Банк демонстрируют наиболее высокий среди финансовых компаний РФ — эмитентов ценных бумаг, входящих в котировальные списки Московской биржи первого и второго уровня, уровень внедрения в свою деятельность принципов устойчивого развития. Соответствующий рэнкинг составило Национальное рейтинговое агентство.

Составители рэнкинга условно делят его участников на пять групп в зависимости от степени интеграции ESG-повестки (ESG, Environmental, Social, and Corporate Governance, — относится к окружающей среде, социальным вопросам, внутрикорпоративным отношениям. — Прим. Банки.ру), и указанные четыре организации — они перечисляются в порядке убывания места, то есть «Сбер» занимает лидирующую позицию, — отнесены к первой группе. Это «продвинутый уровень»: предполагается наличие стратегии устойчивого развития в виде отдельного документа или в составе общей стратегии; интеграция ESG-повестки отражается на корпоративном управлении, организационной структуре и бизнес-процессах, одновременно в процессы формирования и реализации стратегии вовлечен персонал компании. Также для включения организации в эту группу она должна демонстрировать высокий уровень раскрытия нефинансовой информации.

Места с пятого по десятое в ESG-рэнкинге компаний финансового сектора занимают «ВЭБ.РФ», Московская биржа, Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк и Россельхозбанк соответственно. Они включены во вторую группу с «развитым уровнем», для которого, как следует из материалов НРА, характерны наличие стратегии устойчивого развития (в виде отдельного документа, либо соответствующие положения интегрированы в другие внутренние документы), учитывающей отдельные риски устойчивого развития; находящаяся в процессе совершенствования система управления в области устойчивого развития; высокий или средний уровень раскрытия нефинансовой информации.

Еще семь организаций (места с 11-го по 17-е соответственно) составляют третью группу: это банк «Открытие», Райффайзенбанк, «ДОМ.РФ», Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Запсибкомбанк и Росэксимбанк. Это банки с «достаточным уровнем» внедрения ESG-принципов: некоторыми элементами стратегии устойчивого развития, учитывающей отдельные риски устойчивого развития, и отдельными элементами системы управления в области устойчивого развития, а также со средним уровнем раскрытия нефинансовой информации.

Следующие пять организаций (места с 18-го по 22-е) — ИНГ Банк, банк «Санкт-Петербург», Всероссийский Банк Развития Регионов, компания «Газпром Капитал» и холдинг SFI (фигурирующий в рейтинге под своим прежним брендом — как ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции») — вошли в четвертую группу с «развивающимся уровнем» внедрения ESG-принципов. «Стратегия устойчивого развития отсутствует, однако понятие устойчивого развития компании (или набор эквивалентных понятий) присутствует в терминологии и внутренних документах компании; осуществляются отдельные мероприятия в области интеграции ESG-повестки. Средний или низкий уровень раскрытия нефинансовой информации», — приводит НРА характеристики этой группы с точки зрения уровня внедрения принципов устойчивого развития.

Пятая группа с «начальным уровнем» применения ESG-принципов оказалась самой многочисленной: восемь последних мест в рэнкинге, с 23-го по 30-е, заняли Тойота Банк, страховая компания «ВСК», Кредит Европа Банк, лизинговая компания «ТрансФин-М», РН Банк, Хоум Кредит Банк, Экспобанк и Фольксваген Банк Рус. Для них, согласно оценкам НРА, характерна ситуация, когда «стратегия устойчивого развития отсутствует или декларируются лишь намерения, реализуются отдельные мероприятия в области устойчивого развития. Значимость факторов G (связанных с внутрикорпоративными отношениями. — Прим. Банки.ру) обусловлена необходимостью соответствия регуляторным и нормативным требованиям». Также в организациях этой группы низкий уровень раскрытия нефинансовой информации.

Давая оценку ситуации в целом, НРА указывает, что движущей силой интеграции повестки ESG в российских финансовых компаниях стал публичный запрос со стороны иностранных инвесторов, государства, клиентов. «Основными барьерами внедрения практик ESG в деятельность финансовых организаций являются недостаточное понимание влияния ESG-факторов на финансовые результаты, ориентация на кратко- и среднесрочную, а не долгосрочную перспективу, отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие запроса со стороны клиентов», — заключают аналитики.