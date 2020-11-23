Полное присоединение трех дочерних банков ВТБ — Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и «Возрождения» — завершится на два года позже срока, к 2022 году, пишет «Коммерсант» . В начале 2019 года руководство ВТБ планировало завершить консолидацию «Возрождения» в мае 2020 года, Запсибкомбанка — в августе, а Саровбизнесбанка — в ноябре. Но в результате в 2020 году «приоритетами стали финансовая помощь клиентам и обеспечение их качественного и безопасного обслуживания, в том числе в удаленном формате», подчеркнули в ВТБ.

Филиальная сеть и численность персонала трех дочерних банков ВТБ в этом году уже сильно изменились, следует из отчетов за январь — сентябрь.Так, сеть «Возрождения» была реорганизована: количество офисов сократилось на 17%, средняя численность сотрудников — на 6,4%. Сеть Запсибкомбанка сократилась на 28%, средняя численность его персонала — на 5%. В Саровбизнесбанке сеть была представлена 50 подразделениями, сейчас у банка 28 подразделений. Средняя численность персонала там сократилась за год на 17%.

СМИ: число офисов ВТБ может сократиться на четверть после модернизации Банк приступил к «масштабной модернизации региональной сети» в рамках реализации стратегии, утвержденной в 2019 году.

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов объяснял инвесторам, что банк запустил «коммерческую миграцию» клиентов дочерних структур: клиентам трех дочерних банков предлагается продуктовая линейка ВТБ, переход на которую позволяет получить доступ ко всем его сервисам. Таким образом, клиенты переводятся на обслуживание в ВТБ без юридического присоединения банков, пояснял он.

По мнению экспертов, изменение сроков интеграции может быть связано с вопросами готовности IT-систем материнского и дочерних банков к этому. А вот фактор пандемии вряд ли сыграл большую роль, полагают они. У ВТБ могли возникнуть и другие проблемы в слиянии. Пьянов ранее признавал, что есть «юридическое осложнение по юридическому присоединению» дочерних банков. В ВТБ отказались пояснить, в чем оно заключается.