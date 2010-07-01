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Кредитная карта 120 дней

Visa Gold «120 дней» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • ставка от 13,9% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 120 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 1 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств невозможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 200 ₽

в рамках акции (до 31.10.2020) плата возвращается по 100 руб. ежемесячно при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%
Снятие наличных в ПВН других банков

0%
Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • 5 дополнительных карт;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно
Дата актуализации 01.11.2019 14:28
Размер кредитного лимита от 20 000 до 500 000 ₽
Льготный период до 120 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 13,9% до 29,9%
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.; минимальный платеж вносится по истечение льготного периода при наличии непогашенной задолженности
Дата актуализации 01.11.2019 14:28
Возраст
от 21 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Дата актуализации 01.11.2019 14:28
Плюсы
  • возможность отмены / снижения платы за обслуживание;
  • длительный льготный период;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в устройствах банка и сторонних банков;
  • отсутствие минимальный платежей в течение льготного периода
Минусы
  • широкий диапазон процентной ставки;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • минимальный ежемесячный доход по основному месту работы после налогообложения 15 000 рублей
Дата актуализации 01.11.2019 14:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «120 дней» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 120 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 795 руб., процентная ставка от 13.9% годовых , переплата за период — 1 540 руб. , годовое обслуживание: 0 - 1 200 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «120 дней» в 264 городах России
122
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Справочная информация
ПАО Банк «ФК Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 83
Банкоматы 186
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Телефоны
8 800 444-44-00 — единая справочная служба

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