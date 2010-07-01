Кредитная карта 120 дней
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 120 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 200 ₽
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Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Использование собственных средств
|невозможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 1 200 ₽
в рамках акции (до 31.10.2020) плата возвращается по 100 руб. ежемесячно при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|01.11.2019 14:28
|Размер кредитного лимита
|от 20 000 до 500 000 ₽
|Льготный период
|
до 120 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|от 13,9% до 29,9%
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.; минимальный платеж вносится по истечение льготного периода при наличии непогашенной задолженности
|Дата актуализации
|01.11.2019 14:28
|Возраст
|
от 21 до 75 лет
|Подтверждение дохода
|
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 3 месяцев
|Дата актуализации
|01.11.2019 14:28
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|01.11.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «120 дней» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 120 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 1 795 руб., процентная ставка от 13.9% годовых , переплата за период — 1 540 руб. , годовое обслуживание: 0 - 1 200 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
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