На сегодняшний день более половины россиян активно пользуются заемными услугами. Сейчас потребители предпочитают приобрести необходимый товар через банк, а затем возвращать полную стоимость небольшими платежами в течение продолжительного срока. Поэтому кредитная карта 120 дней довольно популярна среди людей разного возраста и профессий. А одним из главных достоинств «пластика» следует назвать его доступность.

Поскольку в этом случае финансовые организации предоставляют даже небольшие суммы, подать заявку на получение денег вправе любой совершеннолетний гражданин РФ, имеющий положительную историю и постоянный источник дохода. Как правило, у потенциальных клиентов запрашивают форму 2-НДФЛ, но в некоторых случаях могут потребоваться поручители или наличие залогового имущества.

Описание функционала

При выборе продукта необходимо обратить внимание на основные параметры — размер процентов, комиссионные за обслуживание и длительность. Именно указанные аспекты составляют окончательную стоимость средств. Если вы уже пользуетесь или ранее оформляли услуги в данной организации, уточните, предусмотрены ли скидки для постоянных клиентов. Затем переходите к рассмотрению дополнительных опций. Наиболее распространенные указаны ниже:

1. бонусные программы для любителей шопинга, путешествий и др.;

2. cash back для безналичных покупок;

3. участие в акциях у компаний-партнеров.

Такие привилегии помогут вам сэкономить личные финансы даже при ежедневных расходах. Еще один плюс «пластика» — доступ к личному кабинету на официальном сайте организации и возможность использования интернет-банкинга для проведения различных денежных операций.

Следующим достоинством следует назвать наличие грейс-периода. Он отлично подойдет потребителям, планирующим погасить задолженность в сжатые сроки. Банк устанавливает определенный промежуток времени, во время которого выплата долга происходит бесплатно — без уплаты процентов. В такой ситуации вам следует заранее узнать о дате начала льготного промежутка времени (первая безналичная операция, день получения или заявления).

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