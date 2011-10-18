Калькулятор расчета каско онлайн

Автострахование каско предполагает защиту от рисков «Ущерб» и «Хищение». Полис покрывает расходы на ремонт собственного автомобиля, а в случае угона автомобиля его владельцу производится компенсация.

Многих автолюбителей интересует вопрос, как рассчитать каско на автомобиль. Для экономии времени и средств это можно сделать не выходя из дома. Практически все крупные страховые компании для этих целей размещают на своих сайтах онлайн-калькуляторы каско. Следует учитывать, что расчет является предварительным, окончательную стоимость можно узнать по телефону или в офисе страховщика.

На странице нашего портала находится онлайн-калькулятор каско, который позволяет посчитать стоимость полиса на новый или подержанный автомобиль по всем ведущим страховым компаниям. Для того чтобы произвести расчет, необходимо внести информацию о марке и модели авто, годе выпуска, мощности, стоимости. Потребуется также заполнить данные о водителях, которые будут вписаны в полис каско.

При наличии франшизы стоимость страхования будет меньше. Франшиза – это часть ущерба, не выплачиваемая страховой компанией при наступлении страхового случая. Расчет каско онлайн возможно произвести с учетом желаемого размера данного параметра.

Воспользоваться нашим калькулятором онлайн можно бесплатно, а также без предоставления своего номера телефона. Полученная при расчете стоимость соответствует тарифам страховых компаний 2019 года. Сервис предложит вам несколько вариантов страховки каско, из которых сможете выбрать наиболее выгодный для вас. Для получения более подробной информации предоставляется возможность перейти на сайт соответствующей страховой компании. Стоимость страхования каско, рассчитанная онлайн, в некоторых случаях может отличаться от окончательной цены полиса.