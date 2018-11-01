Страховая компания Гелиос

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Гелиос» – универсальная компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года занимает 42-е место по размеру cобранной премии в рэнкинге российских страховщиков и лидирующие позиции на страховом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основными составляющими портфеля компании в 2017 году являлись: ОСАГО (34,74%), страхование от несчастных случаев и болезней (20,37%), страхование имущества граждан (10%). Компания имеет более 50 отделений, расположенных большей частью на Дальнем Востоке и в Сибири. Головной офис страховщика расположен в Москве.

Компания «Гелиос-Резерв» («Гелиос») была создана в 1993 году в Москве, учредителем выступило предприятие электроэнергетики «Энергозащита». В 2005 году владельцем мелкого страховщика (по итогам 2004 года «Гелиос» занимал 511-е место на российском страховом рынке, объем собранной премии – 25 млн рублей) стала УК «Петропавловск Финанс» (в настоящее время – «ППФИН Регион»). Эта компания управляла холдингом, в который входили Экспобанк, Колыма-Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и лизинговая компания «Экспо-Лизинг» (в свою очередь холдинг являлся частью крупнейшей российской золотодобывающей группы – дальневосточной группы компаний «Петропавловск», тогда носившей название Peter Hambro Mining PLC). СК «Гелиос» начала активно развивать страхование от несчастных случаев и болезней, а также сконцентрировалась на страховании имущества юридических лиц и строительно-монтажных рисков.



В топ-100 российских страховщиков СК «Гелиос» удалось войти в 2010 году (объем собранной премии – 581,8 млн рублей). К этому времени компания стала одним из лидеров страхового рынка Дальнего Востока, войдя в число ведущих страховщиков Камчатского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Приморья.

С целью укрепления позиций на рынках Дальнего Востока и Сибири компания начала создавать в этих регионах розничную сеть продаж (было открыто более 10 новых региональных подразделений) и активно развивать банковский канал продаж, предлагая клиентам банков продукты страхования от несчастных случаев, потери работы, а также страхование держателей банковских карт. В Москве и Санкт-Петербурге страховщик сконцентрировался на обслуживании клиентов с высоким уровнем дохода (так называемого сегмента private insurance). Кроме того, в 2010–2011 годах компания «Гелиос» осуществила процесс интеграции с несколькими дальневосточными страховыми компаниями: «ДАСК» (крупный страховщик Приморского края), «Спектр-Авиа С» (входил в топ-5 крупнейших страховых компаний Хабаровского края, лидер авиационного страхования в этом регионе), а также СК «Камчатка». В результате присоединения портфелей этих компаний СК «Гелиос» значительно укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и заняла место в топ-10 крупнейших страховщиков Хабаровского и Камчатского краев.

В настоящее время «Гелиос» является универсальной компанией, основные направления деятельности которой – автострахование, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества юридических и физических лиц. Лидирующие позиции по сборам компания занимает в Дальневосточном и Сибирском округах. В 2017 году общество заняло четвертое место по объему собранных премий в Амурской области, девятое место – в Магаданской области и восьмое место – в Камчатском крае. Кроме того, в данных регионах компания является лидером по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. На рынке Москвы компанией выделен специализированный сегмент обслуживания клиентов с высоким уровнем дохода, которым предоставляются специальные страховые продукты, такие как: страхование предметов искусства и антиквариата, страхование частного авиатранспорта и добровольное медицинское страхование за рубежом, включающее лечение в частных клиниках и санаторно-курортные программы.

СК «Гелиос» является членом Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Участниками общества являются: Владимир Гурдус (24,44%), Андрей Глухов (10%) и ООО «Экспо-Риэлти» (65,56%), находящееся под управлением двух организаций, зарегистрированных на Кипре. Конечный контроль над компанией принадлежит группе физических лиц, доля каждого – менее 25%.

Последние годы компания демонстрирует стабильный прирост сборов. В 2014-2015 годах объемы поступлений увеличились на 80,97% и 17,76% соответственно. В 2016 году сборы выросли на 25,43%, а по итогам 2017-го – на 8,04% и составили 3,58 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 3,31 млрд рублей). В структуре сборов 79,85% занимают взносы по договорам с розничными клиентами и 20,15% – с юридическими лицами. Выплаты компании в 2017 году составили 1,24 млрд рублей, уровень выплат – 34,59%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,53 млрд рублей премий, что на 9,27% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,69 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 518,2 млн рублей, уровень выплат – 33,84%.

В структуре страхового портфеля в 2017 году наиболее существенные доли пришлись на автострахование (43,35%, из них ОСАГО – 34,74%, каско – 8,61%), страхование от несчастных случаев и болезней (20,37%), страхование имущества (14,82%, из них имущества юридических лиц – 4,82%, физических лиц – 10%), добровольное медицинское страхование (7,9%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (5,61%), страхование финансовых рисков (2,14%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 3,21 млрд рублей (89,74%), средний размер агентского вознаграждения составил 36,71%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как SCOR, Partner Re, SAVA Re, «Русское перестраховочное общество», ООО СПК «Юнити Ре» и др.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль по ОСБУ в размере 135,52 млн рублей, что более чем в 6 раз превышает показатель предыдущего отчетного периода (в 2016-м – 21,59 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО за 2017 год совокупный доход компании составил 7,23 млн рублей (-91,11% к аналогичному показателю за 2016 год). За 1-е полугодие 2018 года чистая прибыль компании составила 80,95 млн рублей (+34,78% к показателю за аналогичный период 2017-го).

Уставный капитал – 524 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 311 ед. (из них 52 – страховые организации, 259 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 582 чел. (из них 327 – индивидуальные предприниматели), среднегодовая численность персонала – 465 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBB-, прогноз по рейтингу – стабильный (актуализирован 18 апреля 2018 года).

Руководство: Андрей Глухов (генеральный директор).

Совет директоров: Андрей Глухов, Владимир Гурдус.

Клиенты: АО «РЖДстрой», АО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие», АО «Олимп», АО «Курорты Северного Кавказа», ОАО «Обновление Арбата», ГУП г. Москвы «Центр-Сити», Ассоциация Гольфа России, Центр «Контакт», МУП «Центральный рынок», ФБУ «ЦСМ Московской области» и др.

Дата последнего изменения: 14 ноября 2018 г.