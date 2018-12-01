Страховая компания Ингосстрах

Справка banki.ru о компании

СПАО «Ингосстрах» – крупная универсальная страховая компания, основной участник страховой группы «ИНГО». Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. C 2004 по 2014 год «Ингосстрах» стабильно удерживал место в тройке крупнейших страховщиков и перестраховщиков России. По итогам 2017 года компания заняла пятое место по сборам на рынке прямого страхования.

За 9 месяцев 2018 года страховщик получил 61,67 млрд рублей премий. Сумма выплат за этот период составила 28,98 млрд рублей, уровень выплат – 47,21%. В целом сборы СПАО «Ингосстрах» за 2018 год составили 91,7 млрд рублей (прирост 9%).

Компания имеет около 100 филиалов и представительств, расположенных в 77 регионах РФ. Головной офис находится в Москве.

История компании



Компания «Ингосстрах» была создана в 1947 году. Тогда в советском монополисте, Госстрахе СССР, было выделено специальное управление иностранного страхования (Ингосстрах). Компания, созданная для защиты интересов Советского Союза за рубежом, активно занималась страхованием грузов, ответственности, каско судов, а также перестрахованием, сотрудничала с крупнейшими мировыми лидерами на банковском и страховом рынке, и вскоре бренд «Ингосстрах» стал хорошо узнаваемым на Западе.

В течение следующих 20 лет страховщик динамично развивал свой бизнес за границей: представительства Ингосстраха открылись в 13 странах, в том числе в Финляндии (позже подразделение было преобразовано в «дочку» «ИнгоНорд»), Австрии (страховое общество «Гарант»), Пакистане, на Кубе, во Франции и других странах (некоторые из этих отделений были впоследствии закрыты по разным причинам). Одновременно расширялся и перечень предоставляемых Ингосстрахом услуг: к началу 1970-х годов компания занималась 20 видами страхования.

В 1991 году «Ингосстрах» был преобразован в акционерное общество, а год спустя началась его приватизация. Основным владельцем страховщика стал Автобанк – ему досталось 34,4% акций, другим акционером выступила компания «МТК-Холдинг» (4,8%). Год спустя 16,9% акций «Ингосстраха» получил «Крестовский пушно-меховой комплекс» экс-сотрудника органов внутренних дел, предпринимателя Андрея Андреева.

К 2001 году в результате проведения нескольких очередных размещений акций «Ингосстраха» и увеличения уставного капитала компании до 100 млрд рублей у государства осталось всего 2,5% акций страховщика. К этому времени «Ингосстрах» уже успел восстановить свои позиции на международном рынке, пошатнувшиеся после распада Советского Союза и кризиса 1998 года. Региональная сеть страховщика на территории России достигла 140 подразделений, успешно работала транснациональная страховая группа «Ингосстрах» (в нее вошли 27 страховых компаний из 17 стран мира).

Осенью 2001 года контрольные пакеты «Ингосстраха» и Автобанка были куплены структурами Романа Абрамовича и Олега Дерипаски – компаниями «Сибнефть» и «Сибирский алюминий» (позже – «Базовый элемент»), а также действовавшей по поручению владельцев «Русала» ГМК «Нафта-Москва». Сделка, ставшая крупнейшим событием на финансовом рынке, сопровождалась громким скандалом: Андрей Андреев утверждал, что у него украли бизнес, и пытался оспорить продажу. Год спустя партнеры Дерипаски вышли из числа акционеров «Ингосстраха», основным владельцем страховщика стал контролируемый олигархом «Базовый элемент».

Практически сразу у Дерипаски, намеревавшегося создать на базе «Ингосстраха» суперстраховщика, появился партнер. Компании были необходимы финансовые вливания: в тот период «Ингосстрах» сдал позиции на рынке и покинул топ-10 крупнейших российских страховщиков. Таким партнером стал председатель совета директоров инвесткомпании «Тройка Диалог» Александр Мамут (Дерипаске и Мамуту принадлежали около 60% и 38,5% акций страховщика соответственно).

Компания начала активно развивать розничный бизнес, в частности, создавала инфраструктуру для продаж полисов ОСАГО. В результате в 2004 году «Ингосстрах» занял третье место в списке крупнейших российских страховщиков (20,4 млрд рублей собранной премии), а также третью позицию среди страховщиков ОСАГО (2,8 млрд рублей собранной премии). Тогда же на базе транснациональной страховой группы «Ингосстрах» была сформирована международная страховая группа «ИНГО», в которую вошли «дочки» «Ингосстраха» в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2007 году Александр Мамут без ведома Олега Дерипаски продал принадлежащий ему пакет акций «Ингосстраха» структурам чешского олигарха Петра Келлнера (владел финансовой группой PPF). Сумма сделки оценивалась в 700 млн долларов. Дерипаска не смирился с продажей и пытался размыть долю нежелательного миноритария, увеличив уставный капитал «Ингосстраха» в четыре раза, но безуспешно.



Между тем PPF договорилась о партнерстве с одним из крупнейших в Европе страховщиков – итальянской страховой группы Generali. Стороны объявили о создании совместного предприятия Generali PPF Holding, целью которого было развивать страховой бизнес в Центральной и Восточной Европе и занять 10% этого рынка (доля итальянцев в Generali PPF Holding составляла 51%, но акции «Ингосстраха» в совместную компанию внесены не были). Таким образом, «Ингосстрах», намеревавшийся агрессивно развиваться на этой территории, вступил в корпоративный конфликт со своим акционером. Акционерная война закончилась лишь в 2013 году, когда итальянская Generali стала владельцем чешского пакета акций «Ингосстраха» (38,5%).



Достижения компании

В 2015, 2016 и 2017 годах «Ингосстрах» стал лауреатом премии «Финансовая элита России». Также компания стала обладателем премии «IT-Лидер» за выдающийся вклад в развитии информационных технологий в России.

«Ингосстрах» является членом более 90 профессиональных сообществ, в числе которых: Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, Международный союз авиационных страховщиков, Межрегиональный союз Медицинских страховщиков, НО «Национальный союз агростраховщиков, НО «Национальная Ассоциация Страховщиков Атомной Отрасли», Национальный Союз зернопроизводителей и ряда других организаций.

По состоянию на 3 октября 2018 года «Ингосстрах» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 компаний и одно общество взаимного страхования).

Прямые акционеры: ООО «Гранит» (16,29%, конечный собственник – Евгений Агарков), ООО «Бекар-Сервис» (16,03%, конечными владельцами через ряд компаний с сентября 2018-го являются Алексей Коновалов и Андрей Панов), ООО «Новый капитал» (15,85%), ООО «Дженерали Руссиа Энд Си-Ай-Эс» (15,85%), ООО «Софт-Карат» (15,68%, конечный владелец – Виктория Бражник ), Олег Дерипаска (10%), ООО «Вега» (6,75%), акционеры-миноритарии (3,55%). Конечным владельцем ООО «Новый капитал» и ООО «Дженерали Руссиа Энд Си-Ай-Эс» является компания Assicurazioni Generali S.p.A., Италия.

Рейтинги: агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом; S&P Global присвоило рейтинг BBB- (прогноз стабильный).



Совет директоров: Олег Виханский, Александр Григорьев, Павел Езубов, Джорджио Каллегари, Артем Леонтьев, Паоло Скарони, Константин Соколов, Валерий Хохлов, Лучано Чирина.

Правление: Михаил Волков, Алексей Галахов, Алла Подгорнова, Илья Соломатин, Алексей Власов, Татьяна Комарова, Алексей Клепиков, Вадим Коровин, Александр Гогленков.



Партнеры: Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ВТБ 24, Газпромбанк,

Партнеры по перестрахованию: AIG, Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др.

Дата последнего изменения: 14 января 2019 г.