Страховая компания Транснациональная страховая компания

Справка banki.ru о компании

ООО «Транснациональная страховая компания» (ООО «ТСК») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 130-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и 43-е по сборам в сегменте каско. Основные сборы премий в 2017 году пришлись на каско (44,48%), страхование от несчастных случаев и болезней (30,59%) и страхование имущества юридических лиц (14,5%). Компания представлена филиалом в Москве и головным офисом в г. Королев (Московская обл.).

ООО «ТСК» образовано в декабре 1993 года. Основная деятельность компании в 2017 году осуществлялась по страхованию средств наземного транспорта (каско), страхованию граждан от несчастных случаев и болезней и страхованию имущества юридических лиц. Компания акцентирована на страховании предприятий ювелирной промышленности и сетей реализации ювелирных изделий, выставок и выставочной деятельности. ООО «ТСК» является членом Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и Всероссийского Союза Страховщиков.



Единственным участником общества выступает ООО «ТрансПромГаз» (доля участия – 100%). Конечные бенефициары – Анатолий Кагальников, Николай Гордеев, Павел Зворыкин, являющиеся владельцами ООО «ТрансПромГаз» в равных долях.

В 2012-2013 годах сборы страховщика сократились на 1,62% и 9,96% соответственно. Следующий период деятельности компании характеризуется приростом сборов: в 2014-2015 годах – на 17,96% и 5,76%, а по итогам 2016-го – на 13,92%. В 2017 году объем собранной премии составил 274,2 млн рублей, что на 41,77% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 470,89 млн рублей премий). В структуре сборов доминируют взносы, уплаченные юридическими лицами (98,99%). Сбор премий осуществлен в Москве (45,28%), Московской области (35,6%) и Санкт-Петербурге (19,12%). Размер страховых выплат в минувшем году составил 35,67 млн рублей, уровень выплат – 13,01%. За 6 месяцев 2018 года страховщиком собрано 122 млн рублей (прирост 6,5% к аналогичному периоду 2017 года), выплачено 13,17 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 10,79%.

Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: каско (44,48%), страхование от несчастных случаев и болезней (30,59%), страхование имущества юридических лиц (14,5%), добровольное медицинское страхование (5,21%), страхование грузов (3,01%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 145,71 млн рублей (53,14%), размер среднего агентского вознаграждения составил 29,44%.

Перестраховщиками по заключенным договорам выступают синдикаты Lloyds и ведущие компании лондонского и российского страховых рынков.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 90,92 млн рублей, по МСФО – 91,22 млн рублей. Предыдущий отчетный год компания закончила с чистой прибылью в размере 47,67 млн рублей по РСБУ и 39,65 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 156 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 22 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховых агентов-физических лиц – 5 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Татьяна Гагарина (генеральный директор), Павел Зворыкин, Ольга Полякова.

Основной клиент страховщика в 2014-2016 годах – ФГУП «Главный центр специальной связи» (г. Москва).

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.