Страховая компания МАКС

Справка banki.ru о компании

АО «МАКС» – универсальный федеральный страховщик, ключевой участник группы «МАКС». Бизнес компании представлен как в сегменте страхования физических лиц (45%), так и в сегменте коммерческих и государственных предприятий и организаций (55%). По итогам 2017 года компания заняла 14-е место среди российских страховщиков по величине взносов и восьмое место по сборам в сегменте ОСАГО. Филиалы и представительства компании открыты во всех регионах России. Головной офис находится в Москве.

История компании

АО «МАКС» (Московская акционерная страховая компания) было образовано в 1992 году. Одним из учредителей компании стал Михаил Зурабов (участвовал в создании системы обязательного медицинского страхования, занимал должности председателя правления Пенсионного фонда РФ, министра здравоохранения и социального развития). Он же возглавлял компанию в первые несколько лет.

«МАКС» быстро занял лидирующие позиции на рынке и сумел сохранить их до настоящего времени. В первые годы компания концентрировалась на развитии медицинского страхования. В 1994 году была создана ее «дочка» – «МАКС-М», специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании, ее главой также был Михаил Зурабов. Вскоре компания стала участником программы правительства Москвы по льготному страхованию жилья, приступила к ядерному страхованию и комплексному страхованию предприятий атомной энергетики и промышленности.

Розничное направление бизнеса АО «МАКС» стало развивать в начале 2000 годов. Компания начала наращивать филиальную сеть, развивать страхование имущества и личное страхование физических лиц, а также стала активным участником нового рынка ОСАГО. К началу 2005 года клиентами «МАКС» были около 5 млн граждан. В 2007 году приступила к работе еще одна дочерняя компания общества – «МАКС-Жизнь», в которую был выделен бизнес по страхованию жизни. В том же году компания открыла несколько региональных медицинских центров.

Год спустя крупным российским страховщиком заинтересовалась одна из лидирующих страховых компаний Европы, итальянская группа Generali. Представители компаний активно вели переговоры, однако сделку так и не заключили.

Достижения компании

АО «МАКС» является лауреатом ряда премий, таких как «Финансовая Элита России», «Национальная деловая премия «Капитаны Российского бизнеса», «Предприятие года».

СК «МАКС» является организатором и участником профессиональных объединений и пулов: Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза агростраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Национальной Ассоциации Страховщиков Атомной отрасли, Российского антитеррористического страхового пула. По состоянию на 3 октября 2018 года АО «МАКС» входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 компаний и одно общество взаимного страхования).

Акционеры: ООО Фирма «Полимет» (21,15%), ООО «Кроннер» (20,71%), ООО «Антек» (19,97%), ООО «Техатомпром» (10,71%). Остальные акции распределены между физическими лицами.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 27февраля 2019 года).

Руководство: Надежда Мартьянова (генеральный директор).

Совет директоров: Алексей Григорьев (председатель), Надежда Мартьянова, Андрей Мартьянов, Валерий Крюков, Сергей Сычев, Тимур Авдеенко, Александр Малков.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: «Авилон», Favorit Motors, «АвтоГермес», «Дженсер», «Ирбис», «Независимость», «РеноМакс», «Рольф», «Ти-Рэкс», «Тойота Центр Измайлово», «Тринити Моторс», «Урарту», «Фольксваген Центр Север», «Форд Центр» и др.

Банки: Сбербанк России, ВТБ24, Росбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Русфинанс Банк, Связь-Банк, Банк «Возрождение», Промсвязьбанк, «ДельтаКредит», Собинбанк, ЮниКредит Банк, Юниаструм Банк, Экспобанк, МДМ Банк, Альфа-Банк и др.

Клиенты

В СК «МАКС» застрахованы более 30 млн клиентов и более 100 тыс. предприятий. Среди клиентов «МАКСа» ряд крупных российских и иностранных учреждений и компаний, таких как: Министерство обороны РФ, Министерство иностранных дел РФ, Федеральная таможенная служба РФ, Верховный суд РФ, Федеральная служба судебных приставов РФ, Следственный комитет РФ, Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях, АО «Мосгаз», СУЭК, Государственный академический малый театр России, «АвтоВАЗ», ОАО «Сочи Парк», «Международный аэропорт Шереметьево» и др.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как Swiss Re, Gen Re.

Дата последнего изменения: 6 ноября 2018 г.