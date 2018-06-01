Страховая компания Росгосстрах (СК ПАО)

Справка banki.ru о компании

ПАО СК «Росгосстрах» – универсальный страховщик, головная компания в структуре крупнейшей российской страховой группы «Росгосстрах». В 2017 году заняла шестое место на страховом рынке РФ по размеру собранной премии и второе место по сборам в сегменте ОСАГО. В структуре страхового портфеля по итогам 2017 года наиболее существенные доли приходятся на ОСАГО (39,34%), каско (22,03%) и страхование имущества граждан (20,6%). За 11 месяцев 2018 года доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО составила 8,5%, компания заняла четвертое место по сборам в этом сегменте.

«Росгосстрах» имеет более 2000 офисов в 85 регионах страны, головной офис расположен в Москве.

Чистая прибыль компании в 2018 году составила 6,2 млрд рублей по ОСБУ. На 2019 год запланирована прибыль в 3,5 млрд рублей. Сборы страховых премий составили 69 млрд рублей в 2018 году против 85 млрд рублей годом ранее. В планах на 2019 год – увеличение сборов до 100 млрд рублей.

История компании



ПАО СК «Росгосстрах» создана в 1992 году как Российская государственная акционерная страховая компания «Росгосстрах». Компания была образована на базе Правления Госстраха СССР – единственного страховщика страны, осуществлявшего деятельность с 1921 года. Владельцем 100% акций правопреемника Госстраха было Госкомимущество.

В начале 1990-х годов в связи с появлением первых частных страховых компаний «Россгосстрах» стал терять лидерские позиции. У компании имелся крупный долг (~29,4 млрд рублей в ценах 1991 года) по договорам, заключенным еще в период СССР. Кроме того, не было эффективной системы управления разрозненными дочерними компаниями, которых на тот момент насчитывалось около 80.

В период 1998-1999 годов компания увеличила уставные капиталы своих «дочек» и усилила контроль за их деятельностью как в страховании, так и в инвестиционной области. В конце 1999 года была принята новая концепция развития «Росгосстраха», призванная увеличить стоимость компании до 1–1,5 млрд долларов. Достигнуть этого планировалось при помощи таких мер, как реорганизация «дочек» в филиалы и их работа по единой лицензии «Росгосстраха», а также оптимизация работы с клиентами. Новая стратегия принесла плоды: объем совокупной собранной премии в 2000 году достиг 3,88 млрд рублей, а для погашения долгов Госстраха государство выделило из бюджета 2 млрд рублей.

После нескольких этапов реорганизации к 2003 году бывшие управления Госстраха в автономных республиках и областях были преобразованы в региональные и межрегиональные страховые компании и вместе с ПАО «Росгосстрах» стали представлять собой вертикально интегрированный холдинг.

К 2010 году на базе территориальных подразделений Группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания – ООО «Росгосстрах», к которой перешла вся региональная филиальная сеть. В том же году крупнейший российский страховщик стал полностью частным (приватизация государственного страховщика началась в 2001 году и проходила в несколько этапов, покупателями выступили структуры топ-менеджера «Росгосстраха» Данила Хачатурова и его партнеров).

В сентябре 2015 года было принято решение о присоединении к ПАО «Росгосстрах» крупнейшего российского страховщика ООО «Росгосстрах». Компании были объединены 11 января 2016 года. После этого ПАО «Росгосстрах» стало универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям ООО «Росгосстрах», которое в свою очередь прекратило деятельность в результате реорганизации, о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.



Крупные сделки

В 2009 году «Росгосстрах» купил крупного питерского страховщика «Русский мир» (входил в топ-3 страховых компаний Санкт-Петербурга и области). Впоследствии бизнес «Русского мира» был интегрирован в «Росгосстрах».

В 2007-2008 годах «Росгосстрах» выкупил у ИФД КапиталЪ страховые компании «КапиталЪ Страхование», «КапиталЪ Перестрахование», «КапиталЪ Медицинское Страхование» и «КапиталЪ Страхование Жизни». За исключением ЗАО «КапиталЪ Страхование Жизни», которая лишилась лицензии согласно приказу ФСФР от 18 апреля 2012 года, все компании продолжают вести бизнес под отдельным брендом «Капитал».

В декабре 2016 года стало известно о планируемом объединении активов группы «Росгосстрах» и группы «Открытие» с целью создания крупнейшей в России частной финансовой компании. По итогам сделки с февраля 2017 года оперативное управление «Росгосстрахом» стали контролировать менеджеры «Открытия». В июне того же года акционеры «Росгосстраха» прекратили полномочия президента компании Данила Хачатурова и передали управление РГС гендиректору Дмитрию Маркарову. Бывшего владельца оставили лишь в совете директоров. 4 сентября полномочия Маркарова были прекращены, новым генеральным директором был избран Николаус Фрай, ранее занимавший должность управляющего директора.

В мае 2018 года ПАО «СК «Росгосстрах» приняло решение о присоединении к нему ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Перестрахование» и ОАО «Капитал Страхование». В июне страховщик зарегистрировал собственную дочернюю компанию ООО «СК «РГС страхование жизни».

В середине октября 2018-го ПАО СК «Росгосстрах» сообщил о приобретении компании ООО «СК «ЭРГО Жизнь». Соответствующее соглашение подписали уполномоченные представители компаний ПАО СК «Росгосстрах» и «ERGO Group AG» (входит в состав одного из крупнейших западных перестраховщиков Munich Re). Эта сделка позволила «Росгосстраху» уже в конце ноября предлагать свои продукты страхования жизни миллионам клиентов как через сети дистрибуции Группы «Открытие», так и по собственным каналам продаж. Данная покупка стала частью Стратегии развития-2021, согласно которой «Росгосстрах» намерен как можно быстрее вернуться на рынок страхования жизни.



В феврале 2019 года генеральный директор СК «Росгосстрах» Николаус Фрай сообщил о завершении реорганизации компании.

В марте 2019-го стало известно, что страховщик жизни, созданный на базе компании «ЭРГО Жизнь», переименован в «Росгосстрах Жизнь».

Участие Банка России



30 августа 2017 года в рамках реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости, Банк России назначил временную администрацию ПАО Банк «ФК Открытие». В дальнейшем Банк России принял участие в реализации мер, призванных предупредить банкротство финансовой организации. В частности, банку «ФК Открытие» выделили средства на поддержание ликвидности в объеме, необходимом для стабильной работы самого банка и его дочерних организаций, в том числе «Росгосстраха». С 29 ноября 2017 года функции временной администрации ПАО Банк «ФК Открытие» были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». В результате этих событий конечным акционером, контролирующим компанию «Росгосстрах», стал ЦБ РФ.

Рейтинги: в октябре 2018 года «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «Росгосстрах» до уровня ruА и установило позитивный прогноз по рейтингу. Ранее у компании действовал рейтинг ruВВВ+ со стабильным прогнозом.

Standard & Poor's Global Ratings понизило рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости ПАО СК «Росгосстрах» с уровня B+ до уровня B (дата события – 13 июня 2017 года). При этом рейтинги были оставлены в списке CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»). Рейтинг по национальной шкале понижен с «ruA» до «ruBBB+» и отозван, что обусловлено изменениями российского законодательства.

Правление: Николаус Фрай (генеральный директор), Игорь Клименов (главный управляющий директор), Вячеслав Воробьев, Аллен Гессен, Филипп Майзенберг, Дмитрий Пурсанов, Максим Шепелев.

Совет директоров: Михаил Задорнов (председатель), Валерий Горегляд, Николай Галушин, Николаус Фрай, Эльмира Мамлеева, Вениамин Полянцев, Олег Пятаков, Оксана Старосельская, Максим Чернин.

Партнеры

Автосалоны и автосервисы: «АвтоГермес», Major, Genser и другие.

Банки: Сбербанк России, Росбанк, ВТБ и другие.

Клиенты компании: Горно-металлургическая компания «Норильский никель», Антипинский Нефтеперерабатывающий Завод, «Группа «Илим», Концерн «Росэнергоатом», Останкинский молочный комбинат, компания «Байер», Сочиморстрой, Группа компаний «Синергия», Пермская энергосбытовая компания, ОАО «Белон», ПАО «ДЭК», ГБУ «Автомобильные дороги», ОАО «ВЭБ-лизинг», ФГБУ «Канал имени Москвы», ОАО «Башкирская электросетевая компания», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Судостроительный завод «Вымпел», АО «Южморгеология», АО «НПК «Дедал» и другие.

Партнеры по перестрахованию: Partner Re, Swiss Re, Gen Re, Munich Re, «СКОР Перестрахование», XL Re Europe Limited, Hannover Re и другие.

Дата последнего изменения: 1 ноября 2018 г.