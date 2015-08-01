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Страховая компания Специализированная страховая компания (Спецстрах)

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.08.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
5 419
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
521 134
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
219 656
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование грузов
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО «Специализированная страховая компания» (СК «Спецстрах») – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 149-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в лидеры по сборам в сегменте сельскохозяйственного страхования. В страховом портфеле в 2014 году основной составляющей являлось сельскохозяйственное страхование (92,88%). Компания имеет филиалы в Ростове-на-Дону и Краснодаре, а также представительство в Пензе. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1146 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Специализированная страховая компания».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.11.2015 № ОД-3188), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 3 февраля 2017 года компания находится в стадии ликвидации.

Специализированная страховая компания учреждена в ноябре 2000 года как ООО «Страховая компания военной медицины». В июле 2011 года компания изменила свое название на ныне действующее. В настоящее время приоритетное направление деятельности организации – сельскохозяйственное страхование, в том числе осуществляемое с господдержкой. Компания является членом объединения сельскохозяйственных страховщиков «Агропромстрах».

Единственный участник компании – ООО «Медуниверсалсервис ХХI век». Конечным бенефициаром выступает генеральный директор Сергей Кузнецов, являющийся владельцем 90% акций ООО «Медуниверсалсервис ХХI век».

В 2012 году компания собрала на 118,43% больше премий, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году объемы поступлений снизились на 46,18%, а в 2014-м – увеличились на 246,21%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 521,13 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м – 150,53 млн), 97,56% из них составляют сборы с юридических лиц и 2,44% – с физических. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Ростовской области (41,71%). В данном регионе компания заняла 14-е место по общему объему поступлений и первое – по сельскохозяйственному страхованию.

Выплаты в 2014 году достигли 219,66 млн рублей. Уровень выплат – 42,15%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 52 млн рублей (плюс 223% к аналогичному периоду 2014-го), выплачено – 40,25 млн.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: сельскохозяйственное страхование (92,88%, из них на страхование с господдержкой приходится 98,42% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 234,29 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой – 476,39 млн рублей), каско (2,53%), добровольное медицинское страхование (2,25%). В 2014 году компания заняла 11-е место в сегменте сельскохозяйственного страхования в РФ.

В 2014-м при помощи посредников страховщиком было собрано 512,33 млн рублей (98,31%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,77%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 5,42 млн рублей, по МСФО – 90,65 млн рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2015 года).

На 1 августа 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Кузнецов (генеральный директор), Олег Чижов, Галина Ремизова, Алексей Сурнин, Владислав Попов, Денис Иваненко.

Дата последнего изменения: 9 февраля 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Специализированная страховая компания»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3553 от 06.07.2015
Руководитель
Сергей Викторович Кузнецов (генеральный директор)
по информации на 16 августа 2018 г.
ОГРН
1037739060820
Адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1, оф. 819
Телефоны
+7 (495) 641-06-39
(495) 971-33-02
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3553 от 06.07.2015 Отозвана

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1146 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Специализированная страховая компания».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.11.2015 № ОД-3188), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3553 от 06.07.2015 Отозвана
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