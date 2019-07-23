от 1 до 20%

в категориях "Такси", "Каршеринг", "АЗС", "Парковки", "Платные дороги" и "Общественный транспорт" в зависимости от суммы всех покупок по карте в месяц:

10% - свыше 50 000 руб. (+10% по акции Кэшбэк x2 до 31.12.19);

до 31.12.19); 5% - от 10 000 до 50 000 руб. (+5% по акции Кэшбэк x2 до 31.12.19);

до 31.12.19); 1% - до 10 000 руб., а также, если сумма покупок вне указанных категории менее 5 000 руб. в месяц;

1% за покупки в прочих категориях

макс. 4 000 руб. в месяц, из них 1 000 руб. за АЗС, парковки и платные дороги, 1 000 руб. за такси, каршеринг и общественный транспорт, 2 000 руб. за прочие покупки; макс. по акции Кэшбэк x2 - 1 000 руб.