Дебетовая карта "Четверка" в ЮниКредит Банке
Mastercard World «Четверка» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 739 ₽
- cash back до 20%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 20%
в категориях "Такси", "Каршеринг", "АЗС", "Парковки", "Платные дороги" и "Общественный транспорт" в зависимости от суммы всех покупок по карте в месяц:
- 10% - свыше 50 000 руб. (+10% по акции Кэшбэк x2 до 31.12.19);
- 5% - от 10 000 до 50 000 руб. (+5% по акции Кэшбэк x2 до 31.12.19);
1% - до 10 000 руб., а также, если сумма покупок вне указанных категории менее 5 000 руб. в месяц;
1% за покупки в прочих категориях
макс. 4 000 руб. в месяц, из них 1 000 руб. за АЗС, парковки и платные дороги, 1 000 руб. за такси, каршеринг и общественный транспорт, 2 000 руб. за прочие покупки; макс. по акции Кэшбэк x2 - 1 000 руб.
- дополнительно до 15% без ограничений у партнеров Банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6,5%
проценты начисляются на остаток по накопительному счету (открывается отдельно от карточного счета): 4% годовых - от 100 000 руб. до 8 000 000 руб.; 6,5% годовых - до 100 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 739 ₽
по 249 руб. в месяц, плата не взимается в первый месяц и далее при сумме безналичных операций от 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков группы UniCredit;
- 1%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб.;
- услуга "Пакет водителя" (бесплатные юридические и технические консультации по телефону; подвоз топлива, эвакуация автомобиля, замена поврежденных колес и др. - бесплатно при тратах от 10 000 руб. в предыдущем месяце);
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 000 руб.;
- бесплатная доставка карты курьером в Москве, Моск.обл., Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- наличие cash back;
- льготное снятие наличных в банкоматах банков партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- по не зависящим от банка причинам в отдельных банкоматах группы UniCredit может взиматься комиссия за снятие наличных;
- проценты начисляются на остаток собственных средств на накопительном счете, который открывается отдельно
Дата актуализации
23.07.2019 16:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Четверка» в 33 городах России
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Справочная информация
АО ЮниКредит Банк
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
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