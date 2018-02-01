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Страховая компания Инвестстрах

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
384 000
на 01.02.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-14 606
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
174 724
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
91 298
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
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Справка banki.ru о компании

АО АСК «Инвестстрах» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года организация заняла 157-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 35-е место по страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам и 101-е место среди столичных страховщиков (100% премий собрано в Москве). Основные доли страхового портфеля по итогам 2016 года пришлись на страхование гражданской ответственности (44,52%) и добровольное медицинское страхование (31,71%). Региональная сеть компании состоит из четырех филиалов и 11-и представительств в крупных городах России. Головной офис расположен в Москве.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-980 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом. Последующим приказом № ОД-1118 от 27.04.2018 года Банк России отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.

АО АСК «Инвестстрах» работает на российском страховом рынке с 1991 года. Компания является универсальным страховщиком и предоставляет страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам по таким видам как: личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности (всего 18 видов страхования). Основными направлениями деятельности компании являются страхование гражданской ответственности строительных СРО, страхование ответственности застройщиков и КПК, добровольное медицинское страхование. В 2011 году Федеральная служба страхового надзора приостанавливала действие лицензии компании, «в связи с уклонением от получения предписания», через месяц действие лицензии было возобновлено. В 2012 году, при участии в одном из тендеров «МРСК», компанией был предоставлен поддельный рейтинг надежности от рейтингового агентства «Эксперт РА».

В июне 2017 года компания сообщила о принятии страхового портфеля по добровольному медицинскому страхованию и страхованию гражданской ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта от ООО «Федеральная страховая компания» (194-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков в 2016 году).

АСК «Инвестстрах» является членом Российского союза туриндустрии, Национальной страховой гильдии, Всероссийского союза страховщиков, Национального союза агростраховщиков, а также коллективным членом Фонда содействия развитию предпринимательства и Союза предпринимателей - ветеранов органов внутренних дел..

Основным акционером компании является ООО «Амеро» (93,78%), участниками которого выступают Виктория Гнатенко (65%), Николай Цырков (30%) и Оксана Гнатенко (5%) .

В 2012 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 48,79% (155,57 млн рублей против 104,56 млн рублей годом ранее). В 2013 и 2014 году темпы прироста менее значительны и составили 0,61% и 1,45% соответственно. По итогам 2015 года отмечается увеличение объема страховых взносов на 12,33%, а в 2016-м – снижение сборов на 19,89%. Объем собранной премии в 2016 году составил 142,88 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 178,36 млн рублей), из них 60,41% занимают взносы юридических лиц, 39,59% – доля физических лиц. Размер страхового возмещения в 2016 году составил 25,63 млн рублей, уровень выплат – 17,94%. По итогам 9 месяцев 2017 года страховщиком собрано 134,22 млн рублей (прирост 38,85% к аналогичному периоду 2016 года), выплачено – 71,24 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 53,08%.

Основные доли страхового портфеля по итогам 2016 года занимают: страхование гражданской ответственности (44,52%, из них за причинение вреда третьим лицам – 38,95%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 3,52%, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 2,04%), добровольное медицинское страхование (31,71%), страхование имущества (10,42%, из них имущества юридических лиц – 5,11%, физических лиц – 5,31%), страхование от несчастных случаев и болезней (9,57%), страхование финансовых рисков (3,03%).

В 2016 году при помощи посредников страховщиком было собрано 137,48 млн рублей (96,22%), размер среднего агентского вознаграждения составил 27,82%.

По итогам 2016 года убыток компании составил 14,61 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 142,15 млн рублей по МСФО. Предыдущий год общество завершило с чистой прибылью в размере 3 млн рублей по РСБУ и совокупным доходом в 227,04 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 384 млн рублей (по состоянию на 1 февраля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2017 года численность страховых агентов-физических лиц составила 42 чел. (из них 32 – индивидуальные предприниматели), страховых агентов-юридических лиц – 38 ед.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Николай Цырков (президент), Оксана Гнатенко (вице-президент).

Совет директоров: Николай Цырков, Оксана Гнатенко, Александр Богаткевич, Екатерина Кандрашкина, Михаил Лихолет, Александр Мирошниченко.

Среди клиентов – 17 кредитных потребительских кооперативов (КПК), таких как «Фонд сберегательных вложений», «СССР», «Семейная копилка», «Ваши деньги», «Золотая Русь», «Град Финанс», «Инвест Рязань», «Сберфонд», «Инвестор», «Самарский кредитный центр», а также ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», ФГУП «ГТ «Арктикуголь», Центральное МТУ Росавиации, Аппарат СД МО Соколиная гора и др.

Дата последнего изменения: 3 мая 2018 г.
Справочная информация о компании
АО АСК «Инвестстрах»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2401 от 22.10.2015
Руководитель
Алексей Александрович Лукьянов (руководитель временной администрации)
по информации на 13 июня 2018 г.
ОГРН
1027739149547
Адрес
117405, г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д. 2, корп. 1, оф. 307
Телефоны
+7 (499) 723-76-53
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2401 от 22.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 27.04.2018 года № ОД-1118 отозвал лицензии на осуществление страхования АО АСК «Инвестстрах». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-980), а именно, в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.
ЦБРФ СИ № 2401 от 22.10.2015 Отозвана
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