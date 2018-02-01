Страховая компания Инвестстрах

Справка banki.ru о компании

АО АСК «Инвестстрах» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года организация заняла 157-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 35-е место по страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам и 101-е место среди столичных страховщиков (100% премий собрано в Москве). Основные доли страхового портфеля по итогам 2016 года пришлись на страхование гражданской ответственности (44,52%) и добровольное медицинское страхование (31,71%). Региональная сеть компании состоит из четырех филиалов и 11-и представительств в крупных городах России. Головной офис расположен в Москве.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-980 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом. Последующим приказом № ОД-1118 от 27.04.2018 года Банк России отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.

АО АСК «Инвестстрах» работает на российском страховом рынке с 1991 года. Компания является универсальным страховщиком и предоставляет страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам по таким видам как: личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности (всего 18 видов страхования). Основными направлениями деятельности компании являются страхование гражданской ответственности строительных СРО, страхование ответственности застройщиков и КПК, добровольное медицинское страхование. В 2011 году Федеральная служба страхового надзора приостанавливала действие лицензии компании, «в связи с уклонением от получения предписания», через месяц действие лицензии было возобновлено. В 2012 году, при участии в одном из тендеров «МРСК», компанией был предоставлен поддельный рейтинг надежности от рейтингового агентства «Эксперт РА».



В июне 2017 года компания сообщила о принятии страхового портфеля по добровольному медицинскому страхованию и страхованию гражданской ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта от ООО «Федеральная страховая компания» (194-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков в 2016 году).

АСК «Инвестстрах» является членом Российского союза туриндустрии, Национальной страховой гильдии, Всероссийского союза страховщиков, Национального союза агростраховщиков, а также коллективным членом Фонда содействия развитию предпринимательства и Союза предпринимателей - ветеранов органов внутренних дел..

Основным акционером компании является ООО «Амеро» (93,78%), участниками которого выступают Виктория Гнатенко (65%), Николай Цырков (30%) и Оксана Гнатенко (5%) .

В 2012 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 48,79% (155,57 млн рублей против 104,56 млн рублей годом ранее). В 2013 и 2014 году темпы прироста менее значительны и составили 0,61% и 1,45% соответственно. По итогам 2015 года отмечается увеличение объема страховых взносов на 12,33%, а в 2016-м – снижение сборов на 19,89%. Объем собранной премии в 2016 году составил 142,88 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 178,36 млн рублей), из них 60,41% занимают взносы юридических лиц, 39,59% – доля физических лиц. Размер страхового возмещения в 2016 году составил 25,63 млн рублей, уровень выплат – 17,94%. По итогам 9 месяцев 2017 года страховщиком собрано 134,22 млн рублей (прирост 38,85% к аналогичному периоду 2016 года), выплачено – 71,24 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 53,08%.

Основные доли страхового портфеля по итогам 2016 года занимают: страхование гражданской ответственности (44,52%, из них за причинение вреда третьим лицам – 38,95%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 3,52%, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 2,04%), добровольное медицинское страхование (31,71%), страхование имущества (10,42%, из них имущества юридических лиц – 5,11%, физических лиц – 5,31%), страхование от несчастных случаев и болезней (9,57%), страхование финансовых рисков (3,03%).

В 2016 году при помощи посредников страховщиком было собрано 137,48 млн рублей (96,22%), размер среднего агентского вознаграждения составил 27,82%.

По итогам 2016 года убыток компании составил 14,61 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 142,15 млн рублей по МСФО. Предыдущий год общество завершило с чистой прибылью в размере 3 млн рублей по РСБУ и совокупным доходом в 227,04 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 384 млн рублей (по состоянию на 1 февраля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2017 года численность страховых агентов-физических лиц составила 42 чел. (из них 32 – индивидуальные предприниматели), страховых агентов-юридических лиц – 38 ед.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Николай Цырков (президент), Оксана Гнатенко (вице-президент).

Совет директоров: Николай Цырков, Оксана Гнатенко, Александр Богаткевич, Екатерина Кандрашкина, Михаил Лихолет, Александр Мирошниченко.

Среди клиентов – 17 кредитных потребительских кооперативов (КПК), таких как «Фонд сберегательных вложений», «СССР», «Семейная копилка», «Ваши деньги», «Золотая Русь», «Град Финанс», «Инвест Рязань», «Сберфонд», «Инвестор», «Самарский кредитный центр», а также ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», ФГУП «ГТ «Арктикуголь», Центральное МТУ Росавиации, Аппарат СД МО Соколиная гора и др.

Дата последнего изменения: 3 мая 2018 г.