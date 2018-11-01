Страховая компания Цюрих надежное страхование

Справка banki.ru о компании

АО «Цюрих надежное страхование» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 65-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, десятое место в сегменте страхования имущества юридических лиц и восьмое место – в страховании предпринимательских рисков. Основные сборы премий в 2017 году пришлись на страхование имущества юридических лиц (54,41%) и страхование предпринимательских рисков (18,12%). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис расположен в Москве.

Компания зарегистрирована в августе 1992 года и входит в группу компаний Zurich Insurance Group*. За время своей деятельности имела следующие наименования: ЗАО Страховая компания «Цюрих», ЗАО Страховая компания «Цюрих-Русь», «Западное Русское страховое акционерное общество (закрытого типа) «Вестроссо». Под действующим названием работает с сентября 2014 года.



Страховое направление Zurich развивал на базе ООО «СК «Цюрих», но убыточный портфель в рознице, в частности по автострахованию (на него приходилось почти 80% бизнеса), стал причиной убытков группы (согласно отчетности по МСФО, в 2011 году убыток группы «Цюрих» составил 1,1 млрд рублей, в 2012 году – 787 млн рублей, а по итогам 2013-го – вырос до 2,2 млрд рублей). В результате компания приняла решение сократить розничный бизнес, в частности стала ограничивать продажи полисов каско и ОСАГО, а также вдвое сократила филиальную сеть (до 37 подразделений). В связи с высокой убыточностью в сентябре 2014 года компания приняла решение о добровольном отказе от осуществления операций по ОСАГО и направила в Центральный банк РФ соответствующее заявление об отказе. В августе 2015 года лицензия компании на осуществление ОСАГО была отозвана приказом Банка России.

Летом 2014 года новым владельцем розничного бизнеса СК «Цюрих» стала инвестиционная компания «Олма». Новые владельцы провели ребрендинг компании в январе 2015 года, при этом все условия действующих договоров СК «Цюрих» сохранились. Компания получила название «Зетта Страхование». Корпоративное направление бизнеса «Цюрих» продолжил развивать на базе компании АО «Цюрих надежное страхование».

Приоритетными направлениями деятельности АО «Цюрих надежное страхование» являются: страхование имущества юридических лиц, страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование гражданской ответственности.

Главным акционером АО «Цюрих надежное страхование» выступает швейцарская страховая компания «Цюрих Иншюранс Кампани Лтд.» (Zurich Insurance Company Ltd.), владеющая 99,9% акций. Дочерним обществом страховщика является учрежденное в феврале 2015 года ООО «Цюрих риск консалтинг Ру», которое оказывает услуги риск-инжиниринга клиентам компании и Группы Цюрих.

В связи с реструктуризацией бизнеса и продажей розничного направления в 2012 и 2013 годах объемы сборов компании стремительно падали (на 41,25% и 99,35% соответственно). В 2014 году компания демонстрировала колоссальный прирост – объем собранной премии по итогам года составил 1,17 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013-м – 5 тыс. рублей), что обусловлено отсутствием деятельности в предыдущий период, так как она осуществлялась на базе ООО «СК «Цюрих». По итогам 2015 года сборы страховщика выросли на 86% и составили 2,17 млрд рублей (55-е место в рэнкинге страховщиков). В 2016-2017 годах отмечается снижение поступлений на 3,02% и 12,41% соответственно. Размер собранной премии по итогам года составил 1,84 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 2,1 млрд рублей), из них 99,97% занимают поступления по договорам с юридическими лицами. Весь объем страховых премий собран в Москве. Выплаты компании в 2017 году составили 475,56 млн рублей, уровень выплат – 25,83%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 831,28 млн рублей премий, что на 1,59% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 844,73 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 56,08 млн рублей, уровень выплат – 6,75%.

Основные доли страхового портфеля в 2017 году занимают: страхование имущества юридических лиц (54,41%), страхование предпринимательских рисков (18,12%), страхование ГО (9,89%, из них за причинение вреда третьим лицам – 7,93%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 1,96%), страхование грузов (9,7%), страхование финансовых рисков (5,36%), каско (2,05%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 1,08 млрд рублей (58,57%), размер среднего агентского вознаграждения составил 4,81%.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 158,67 млн рублей по РСБУ и 158,83 млн – по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 79,31 млн рублей по РСБУ и 81 млн рублей – по МСФО.

Уставный капитал – 603,43 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика 2017 год, численность персонала составила 58 чел., страховых агентов-юридических лиц – 16 ед., страховых агентов-физических лиц – 15 чел. (из них 10 – индивидуальные предприниматели).

Компания АО «Цюрих надежное страхование» не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Рейтинги международной компании Zurich Insurance Co. Ltd.:

Standard & Poor’s: рейтинг финансовой устойчивости на уровне «АА-», прогноз «стабильный» (подтвержден 24 мая 2017 года);

AM Best: «А+ (Superior)», прогноз – «стабильный» (подтвержден 8 декабря 2017 года).

Moody's: Aa3, прогноз – «стабильный» (подтвержден 15 января 2018 года).

Руководство: Михаель Хергезелль (генеральный директор).

* Zurich Insurance Group Ltd., известная как Zurich, – швейцарская страховая компания со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария), основанная в 1872 году. В штате – около 54 тыс. сотрудников, обслуживающих клиентов в более чем 210 странах. Предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг в области общего страхования и страхования жизни. В России группа Zurich представлена компанией АО «Цюрих надежное страхование». По итогам 2017 года общий размер подписанной премии составил 46,685 млрд долл., чистая прибыль – 3,309 млрд долл., общая сумма дохода – 63,96 млрд долл.

Дата последнего изменения: 22 ноября 2018 г.