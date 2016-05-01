Страховая компания Спутник

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховой центр «Спутник» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 95-е место по сборам на российском страховом рынке, 40-е место по страхованию имущества юридических лиц, 30-е место по страхованию грузов и вошла в топ-10 по сборам в сегменте страхования средств водного транспорта. В страховом портфеле компании в 2015 году наиболее существенные доли занимали: страхование имущества юридических лиц (23,2%), страхование грузов (15,91%), страхование средств водного транспорта (13,41%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (11,83%). В состав компании входят восемь региональных представительств, расположенных в крупных городах России. Головной офис находится в Москве.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3115 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



ООО «Страховой центр «Спутник» зарегистрировано в декабре 2000 года под названием ООО «Страховая компания «Паритет-Про». Под действующим названием компания работает с октября 2009 года.



Приоритетным направлением деятельности Страхового центра «Спутник» является комплексное страхование предприятий высокотехнологических и наукоемких отраслей экономики, в том числе: ракетно-космической промышленности (производители и операторы ракетно-космической техники, провайдеры пусковых услуг, операторы космических систем); авиационной промышленности и сферы авиационных услуг (авиаперевозчики, аэропорты, производители авиационной техники); судостроительной и судоремонтной промышленности.

Компания является членом членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российской Ассоциации Авиационных и Космических Страховщиков, Международной ассоциации участников космической деятельности, Национальной страховой гильдии, Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» и других профессиональных организаций.

Участниками Страхового центра «Спутник» и его конечными бенефициарами являются руководитель компании Вячеслав Шабалин, которому принадлежит 30,83% акций в уставном капитале, и его дочь Марина Шабалина (69,17%).

В 2012 году компания собрала 504,43 млн рублей, на 29,78% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году. На протяжении последних двух лет компания демонстрировала существенное увеличение объемов сборов – в 2013 темпы прироста составили 73,42%, а в 2014-м – 68,97%. В 2015 году в деятельности страховщика отмечается резкое сокращение объема поступлений на 44,2%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 824,75 млн рублей (аналогичный показатель в 2014-м – 1,48 млрд рублей, что является наилучшим результатом по сборам за весь период деятельности), из них 98,14% занимают поступления с юридических лиц и 1,86% – с физических лиц. Сбор премий осуществлен в девяти субъектах РФ, из них наибольший объем в Москве (90,54%). Выплаты компании в 2015 году составили 538,94 млн рублей. Уровень выплат – 65,35%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (23,2%, что более чем в два раза меньше показателя 2014 года), страхование гражданской ответственности (21,17%, из них за причинение вреда третьим лицам – 11,83%, владельцев средств водного транспорта – 9,34%), страхование грузов (15,91%), страхование средств водного транспорта (13,41%), добровольное медицинское страхование (9,56%), страхование от несчастных случаев и болезней (9,36%), страхование финансовых рисков (4,05%), каско (2,37%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 258,92 млн рублей (31,39%), размер среднего агентского вознаграждения составил 17,77%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 7,67 млн рублей. Данные по МФСО за 2015 год на сайте страховщика не опубликованы (по состоянию на 19 мая 2016 года). По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 102,61 млн рублей, по МСФО – 246,11 млн рублей.

Уставный капитал – 280 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2016 года).

Рейтинг компании:

«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг надежности компании в связи с невозможностью применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень надежности», первый подуровень, прогноз «позитивный» (дата отзыва – 19 сентября 2016 года).

Руководство: Вячеслав Шабалин (генеральный директор, президент), Леонид Губаренко, Евгений Алифанов, Петр Ремишевский, Оксана Зыкунова.



Партнеры: ЗАО АКБ «Новикомбанк», ОАО КБ «Солидарность».

Клиенты: АО «Воткинский завод», АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», ООО «ВТБ ДЦ», ФГБНУ «Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», АО «ГосНИИмаш» и др.

Дата последнего изменения: 7 октября 2016 г.