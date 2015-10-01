Страховая компания Инвест-резерв

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Инвест-Резерв» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 318-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 187-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней (51,29% страхового портфеля) и 177-е место по каско (31,02% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и обособленных представительств. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 05.05.2016 года № ОД-1418 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Инвест-резерв».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.02.2016 № ОД-630), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств.

СК «Инвест-Резерв» работает на рынке страхования с сентября 2003 года. Приоритетные направления деятельности компании – страхование от несчастных случаев и болезней, каско и страхование имущества юридических лиц. В 2014 году основной территорией деятельности являлся Хабаровский край (~70% сборов). В данном регионе компания заняла 16-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц, 25-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней и 31-е по каско.



Основным владельцем компании является Любовь Кульматова, которой напрямую принадлежит 0,1% в уставном капитале и 79,92% опосредованно через ООО «ОСТ-2000».

В 2012 году компания собрала 6,06 млн рублей страховых премий против 2,7 млн рублей годом ранее, продемонстрировав увеличение сборов на 124,37%. В 2013 году позитивная динамика поступлений продолжилась – объемы страховых взносов увеличились на 150,38%.

В 2014 году отмечено снижение объемов поступлений на 40,23%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 9,07 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 15,17 млн рублей), из них 77,87% составляют сборы с юридических лиц и 22,13% – с физических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий был собран в Хабаровском крае (68,97%) и Москве (25,7%). Остаток сборов (5,33%) осуществлен в Московской, Воронежской и Архангельской областях.

Выплаты в 2014 году составили 622 тыс. рублей. Уровень выплат – 6,86%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 19,42 млн рублей (прирост 317,68% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено 933 тыс. рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял из договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней (51,29%), страхованию средств наземного транспорта (31,02%) и страхованию имущества юридических лиц (17,68%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 7,9 млн рублей (87,18%), размер среднего агентского вознаграждения составил 34,12%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 35,77 млн рублей, по МСФО – 17,04 млн рублей.

Уставный капитал – 127 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ирина Барнова (генеральный директор), Елена Смольянинова (главный бухгалтер).

Партнеры

Автосалоны и автодилеры: «Тойота Измайлово», «Север Авто Моторс», «Пеликан-авто», «Спорткар-центр», «РТР-Авто», «МБ Беляево», «Волгина-авто», «Ауди на Таганке», «Автотемп», «Автоцентр Инфопром».

Дата последнего изменения: 5 мая 2016 г.