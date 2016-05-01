Страховая компания АРМС Территория

Справка banki.ru о компании

ООО Страховая медицинская компания «АРМС Территория» – небольшая по размеру сборов региональная страховая организация, специализацией которой является обязательное медицинское страхование. На рынке ОМС компания занимает 24-е (последнее) место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет свыше 1 тысячи человек. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Екатеринбурге.

В октябре 2015 года стало известно о прекращении страховой деятельности компании «АРМС Территория» с 1 января 2016 года в связи с самоликвидацией.



Банк России приказом от 05.05.2016 года № ОД-1421 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СМК «АРМС Территория» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



СМК «АРМС Территория» зарегистрирована в декабре 2012 года. Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования осуществляется компанией с 1 января 2014 года. Организация работает на территории Свердловской области, где занимает восьмое место по сборам среди страховых компаний, занимающихся ОМС. СМК «АРМС Территория» создана работниками и участниками ООО Медицинского страхования «Мегус-АМТ», одной из старейших компаний Свердловской области, основанной в 1992 году рядом промышленных предприятий и Ассоциацией «Медицинские технологии» и прекратившей деятельность в 2013 году.



Участниками компании являются: ООО «Компания «Остров» (57,65%, владельцами выступают Виктория Кропотина – 70% и Максим Стародубцев – 30%), Максим Стародубцев (28,93%), Ардалион Стародубцев (11,75%), Ирина Ермакова (1,67%).

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере 18 тыс. рублей, по МСФО показан убыток – 2,49 млн рублей.

В ноябре 2015 года общим собранием участников ООО СМК «АРМС Территория» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставной капитал общества, составляющий 60,04 млн рублей уменьшается на 25,43 млн рублей путём погашения доли, перешедшей к обществу. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 34,61 млн рублей.

В марте 2016 года единственным участником ООО СМК «АРМС Территория» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал Общества, составляющий 34,61 млн рублей уменьшается на 34,6 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости доли. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 10 тыс. рублей.



На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ирина Рожкова (генеральный директор), Максим Стародубцев.

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 6 мая 2016 г.