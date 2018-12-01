Страховая компания Адвант-Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «Адвант-Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 139-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 41-е место по сборам в Санкт-Петербурге, основном регионе деятельности. В 2017 году основная доля премий в портфеле компании поступила по добровольному медицинскому страхованию (51,09%) и каско (28,73%). Общество не имеет представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

ООО «Адвант-Страхование» основано в 1996 году в виде ООО «Страховая компания «Пролог». В 2003 году компания сменила название на ООО «СК «Ладога», а в 2006 году – на ООО «ИнпредСтрахование». Под действующим названием ООО «Адвант-Страхование» работает с октября 2014 года.

В настоящее время компания осуществляет страховую деятельность преимущественно на территории Северо-Западного Федерального Округа РФ. Общество занимается исключительно добровольными видами страхования. Приоритетным направлением деятельности в 2017 году являлось личное страхование. Объем страховых премий по личным видам страхования (страхования граждан, выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев, ДМС) составил более 57% в общем страховом портфеле.

Единственным участником страхового общества является АО «Инвестиции и страхование» в лице Александра Федосеева, которому принадлежит 100% доля в уставном капитале.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.



Компания входит во Всероссийский Союз Страховщиков, Союз Cтраховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Российский Союз Туристской Индустрии, Экспертный Совет по организации деятельности по страхованию строительных рисков и ответственности Общественного совета по саморегулированию при Правительстве Санкт-Петербурга. Также состоит в Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палате и Ленинградской Торгово-Промышленной палате.

Руководство: Дмитрий Фельдман (генеральный директор), Вячеслав Шубырев, Иван Демчук, Ирина Чернявская, Ирина Иванова (гл. бухгалтер).

Партнеры

Банки: ПАО «Банк «СИАБ», АО «Заубер Банк».

Клиенты: Санкт-Петербургское ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское село» Пушкинского района», горнолыжный курорт «Красное озеро», Федерация конного спорта Санкт-Петербурга, ряд муниципальных общеобразовательных учреждений города и области.

Дата последнего изменения: 14 марта 2019 г.