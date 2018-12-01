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Страховая компания Адвант-Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 100
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
5 200
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
182 858
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
66 439
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • Страхование квартир
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о компании

ООО «Адвант-Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 139-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 41-е место по сборам в Санкт-Петербурге, основном регионе деятельности. В 2017 году основная доля премий в портфеле компании поступила по добровольному медицинскому страхованию (51,09%) и каско (28,73%). Общество не имеет представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

ООО «Адвант-Страхование» основано в 1996 году в виде ООО «Страховая компания «Пролог». В 2003 году компания сменила название на ООО «СК «Ладога», а в 2006 году – на ООО «ИнпредСтрахование». Под действующим названием ООО «Адвант-Страхование» работает с октября 2014 года.

В настоящее время компания осуществляет страховую деятельность преимущественно на территории Северо-Западного Федерального Округа РФ. Общество занимается исключительно добровольными видами страхования. Приоритетным направлением деятельности в 2017 году являлось личное страхование. Объем страховых премий по личным видам страхования (страхования граждан, выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев, ДМС) составил более 57% в общем страховом портфеле.

Единственным участником страхового общества является АО «Инвестиции и страхование» в лице Александра Федосеева, которому принадлежит 100% доля в уставном капитале.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Компания входит во Всероссийский Союз Страховщиков, Союз Cтраховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Российский Союз Туристской Индустрии, Экспертный Совет по организации деятельности по страхованию строительных рисков и ответственности Общественного совета по саморегулированию при Правительстве Санкт-Петербурга. Также состоит в Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палате и Ленинградской Торгово-Промышленной палате.

Руководство: Дмитрий Фельдман (генеральный директор), Вячеслав Шубырев, Иван Демчук, Ирина Чернявская, Ирина Иванова (гл. бухгалтер).

Партнеры

Банки: ПАО «Банк «СИАБ», АО «Заубер Банк».

Клиенты: Санкт-Петербургское ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское село» Пушкинского района», горнолыжный курорт «Красное озеро», Федерация конного спорта Санкт-Петербурга, ряд муниципальных общеобразовательных учреждений города и области.

Дата последнего изменения: 14 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Адвант-Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3290 от 06.11.2015
Руководитель
Дмитрий Яковлевич Фельдман (генеральный директор)
по информации на 7 декабря 2018 г.
ОГРН
1037851019524
Адрес
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д. 1А, пом. 26-Н
Телефоны
+7 (812) 702-60-02
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3290 от 06.11.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 3290 от 06.11.2015 Действует
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