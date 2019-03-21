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Страховая компания Вита-страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
363 919
на 21.03.19
Чистая прибыль, тыс. ₽
50 010
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
317 261
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
214 935
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование путешественников
  • Страхование жизни
  • Накопительное страхование жизни
  • Пенсионное страхование
  • Страхование заемщиков

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование жизни сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «Вита-страхование» – небольшая по объему сборов компания, специализирующаяся на добровольном медицинском страховании и страховании жизни. Организация входит в состав холдинга «Сургутнефтегаз». По итогам 2018 года компания заняла 111-е место по объему собранной премии среди российских страховщиков. Компания представлена отделением в Лянторе и головным офисом в Сургуте (ХМАО – Югра).

Общество по страхованию жизни «Вита-страхование» создано в 2004 году в Сургуте под наименованием «Сургутнефтегаз-жизнь». Учредителем страховщика выступила крупная российская страховая компания «Сургутнефтегаз», принадлежащая одноименному нефтяному гиганту.

Как и СК «Сургутнефтегаз», ее «дочка» по страхованию жизни также в первое время занималась в основном обслуживанием интересов нефтяного холдинга. Однако в качестве приоритетного направления своей деятельности «Сургутнефтегаз-жизнь» развивала розницу, работая с физическими лицами и постепенно наращивая объемы бизнеса в розничном сегменте. При этом полисы компании продавались в широкой филиальной сети СК «Сургутнефтегаз», насчитывающей более 60 отделений в крупнейших городах России.

При поддержке мощного учредителя «Сургутнефтегаз-жизнь» быстро вышла в лидеры рынка: уже по итогам 2007 года компания занимала место в топ-30 крупнейших страховщиков жизни в стране, сохранив эти позиции в последующие годы.

С начала 2014 года компания начала работать под своим нынешним наименованием – «Вита-страхование», сконцентрировавшись на развитии ДМС. В настоящее время большинство клиентов страховщика являются сотрудниками «Сургутнефтегаза», однако компания также активно развивает и розничное направление.

Деятельность страховщика осуществляется по трем видам бизнеса: страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней и медицинское страхование (ДМС). Почти все полисы страхования жизни накопительные; начисление дополнительного инвестиционного дохода (бонусов) не предусмотрено. С апреля 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

Единственным участником общества является Фонд «Страховой фонд «Социальная защита» (доля 100% в уставном капитале), конечным владельцем которого считается одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний ОАО «Сургутнефтегаз».

Уставный капитал – 363,92 млн рублей (по состоянию на 25 января 2019 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 42 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховых агентов-физических лиц – 58 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности от национальных или зарубежных рейтинговых агентств.

Основными клиентами компании являются сотрудники нефтяного холдинга «Сургутнефтегаз».

Руководство: Владислав Коновалов (генеральный директор), Артем Девятков, Лариса Гузаирова (гл. бухгалтер).

Дата последнего изменения: 21 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Вита-страхование»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3826 от 13.07.2015
Руководитель
Владислав Борисович Коновалов (генеральный директор)
по информации на 21 марта 2019 г.
ОГРН
1037727041582
Адрес
628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 18
Телефоны
+7 (3462) 36-00-30
36-00-80
36-00-32
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3826 от 13.07.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 3826 от 13.07.2015 Действует
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