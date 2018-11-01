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Страховая компания ТИТ

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
480 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-31 021
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
300 833
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
108 530
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Каско
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «ТИТ» – относительно небольшая по размеру сборов универсальная компания, специализирующаяся на страховании авиарисков. По итогам 2017 года заняла 127-е место по сборам на рынке прямого страхования (300,83 млн рублей) и вошла в топ-20 по размеру премии, собранной на рынке входящего перестрахования (383,33 млн рублей). Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта (24,57%), добровольное медицинское страхование (17,89%), каско (17,63%) и страхование от несчастных случаев и болезней (17,14%). Компания имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и Находке. Головной офис находится в Москве.

СК «ТИТ» основана в 1993 году рядом авиационных предприятий с целью обеспечения страховой защиты в отрасли гражданской авиации. В конце 2010 года компания произвела поглощение перестраховочной компании «Находка-Ре», специализирующейся на входящем перестраховании морского, авиационного и автомобильного транспорта. В настоящее время приоритетными направлениями деятельности СК «ТИТ» являются: страхование авиационных рисков, страхование профессиональной ответственности и личные виды страхования.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Национальной Страховой Гильдии, Российской Ассоциации авиационно-космических страховщиков.

Участниками общества являются юридические и физические лица. Наибольшей долей в уставном капитале владеют: АО «Русские Фонды» (20,4%), Константин Бейрит (15,4%), ООО «Симах Инвест» (12%, владельцем 97,35% акций выступает зарубежная компания Симах Интернэшнл Лимитед), Сергей Васильев (12,585%), Ирина Баканова (10,785%), Игорь Чаус (10,785%) и др. Компания не имеет дочерних и ассоциированных организаций.

В 2013 году в деятельности компании отмечено небольшое снижение объема поступлений (-2,03% к 2012-му), а по итогам следующих двух лет компания демонстрирует прирост сборов на 17,2% и 38,33% соответственно. В 2016-2017 годах наблюдается негативная динамика сборов на рынке прямого страхования, объем поступлений сократился на 26,2% и 47,94%. Размер премии по итогам минувшего года составил 300,83 млн рублей, из них 66,94% занимает взносы, уплаченные юридическими лицами, 33,06% – доля премий физлиц. Весь объем премий собран в Москве, где компания заняла 75-е место по общему объему поступлений, 11-е место – по страхованию средств воздушного транспорта и четвертое – по страхованию ГО владельцев средств воздушного транспорта. Страхового возмещения в 2017 году выплачено на сумму 108,53 млн рублей, уровень выплат составил 36,08%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 278,93 млн рублей (прирост 40,09% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 73,82 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 26,46%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта (24,57%), добровольное медицинское страхование (17,89%), каско (17,63%), страхование от несчастных случаев и болезней (17,14%), страхование средств воздушного транспорта (10,05%), финансовых рисков (3,79%), страхование грузов (3,14%), страхование имущества юридических лиц (2,43%).

Размер перестраховочных премий в 2017 году увеличился на 2,07% по сравнению с предыдущим отчетным годом и составил 383,33 млн рублей (в 2016-м – 375,56 млн рублей), что соответствует 16-му месту по сборам среди российских перестраховочных компаний. В структуре сборов 31,54% занимает страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта, 23,21% – страхование имущества (из них 18,77% – имущества юридических лиц, 4,44% – имущества граждан), 21,66% – страхование грузов, 9,75% – страхование средств воздушного транспорта, 8,13% – каско, 2,35% – страхование ГО за причинение вреда третьим лицам.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 286,12 млн рублей (95,11%), размер среднего агентского вознаграждения составил 20,8%.

Партнерами по перестрахованию выступают Lloyd’s, Kuwait Re, Polish Re и др.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 31,02 млн рублей по РСБУ и 35,31 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик получил 1,88 млн рублей убытка согласно отчетности по РСБУ и 27,98 млн рублей совокупного дохода по МСФО.

Уставный капитал – 480 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 67 ед. (из них 1 – страховая организация, 66 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 10 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности СК «ТИТ» до уровня ruBB (дата события – 26 ноября 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Руководство: Юрий Шуваев (врио генерального директора), Дмитрий Кутырин, Татьяна Кириллова, Татьяна Анчеева, Сергей Конов, Виктория Конова, Наталия Купцова, Ирина Лялина.

Совет директоров: Алексей Семейко (председатель), Андрей Садовников, Сергей Васильев, Константин Бейрит.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «ТИТ»
лицензия ЦБРФ СИ № 1182 от 15.06.2017
Руководитель
Юрий Викторович Шуваев (врио генерального директора)
по информации на 30 ноября 2018 г.
ОГРН
1107746833380
Адрес
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 8
Телефоны
+7 (495) 967-86-12
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 1182 от 15.06.2017 Действует
ЦБРФ СЛ № 1182 от 15.06.2017 Действует
ЦБРФ ПС № 1182 от 15.06.2017 Действует
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