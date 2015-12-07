Страховая компания Инвест-Гарант

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Инвест-Гарант» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 286-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 47-е место по сборам в сегменте страхования финансовых рисков (~63% страхового портфеля) в целом по России и второе место – в Республике Татарстан. Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 24.02.2016 года № ОД-632 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Инвест-Гарант».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 февраля 2017 года компания находится в стадии ликвидации.

СК «Инвест-Гарант» работает на рынке страхования с 2001 года. Учредителями компании выступили Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей «Юго-Востока республики Татарстан», ООО «СтромТех», ОАО «Татнефтегазстрой», ОАО «Востокмонтажгаз», Акционерный коммерческий банк «Образование», ООО «Балтийский тракт». Компания является универсальным страховщиков, работающим в интересах корпоративных клиентов и частных лиц. Приоритетные направления деятельности компании в 2014 году – страхование финансовых рисков и страхования имущества юридических лиц. Дочерних и ассоциированных обществ СК «Инвест-Гарант» не имеет.



Компания является членом Ассоциации Страховщиков России, Ассоциации Строителей России, Всемирного Антикриминального и Антитеррористического Форума (ВААФ).

Главными участниками компании с октября 2015 года являются ООО «Промышленно-торговая компания» (35,29%, единственный владелец – Сергей Пчелкин) и само общество (61,43%). Ранее ООО «Промышленно-торговая компания» принадлежало 96,73% доли уставного капитала.

В 2012 году компания собрала 7,07 млн рублей против 2,05 млн рублей годом ранее, продемонстрировав существенный прирост сборов (+244,47%). В 2013 году позитивная динамика роста сборов продолжилась – объем страховых премий компании увеличился до 40,76 млн рублей (+476,97%). По итогам 2014 года компания собрала 38,14 млн рублей, что на 6,44% меньше, чем в предыдущем отчетном году. По структуре сборов 63,6% составляют поступления по договорам с физическими лицами и 36,4% – с юридическими. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий в 2014 году собран в Республике Татарстан (54,9%) и Москве (37,32%).

Выплаты в 2014 году составили 145 тыс. рублей. Уровень выплат – 0,38%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 10,65 млн рублей (минус 50,15% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено 67 тыс. рублей.

Страховой портфель компании в 2014 году состоял на 62,68% из страхования финансовых рисков и на 36,36% из страхования имущества юридических лиц. Менее 1% в страховом портфеле занимает страхование грузов и страхование от несчастных случаев и болезней.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 28 млн рублей (73,42%), размер среднего агентского вознаграждения составил 23,69%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 2,03 млн рублей, данные по МСФО не разглашаются.

12 октября 2015 года внеочередным общим собранием участников ООО «СК «Инвест-Гарант» принято решение об уменьшении уставного капитала равного 427,84 млн рублей на 262,84 млн рублей путём погашения долей, принадлежащих Обществу. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 165 млн рублей.



На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Пчелкин (генеральный директор).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 9 февраля 2017 г.