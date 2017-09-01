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Страховая компания Национальные страховые традиции

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
155 000
на 01.09.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
-23 062
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
33
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Каско

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Национальные Страховые Традиции» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года занимает 227-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В рэнкинге московских страховщиков общество находится на 164-м месте по общему объему сборов и 130-м – по страхованию от несчастных случаев и болезней (83,33% страхового портфеля). Общество не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Москве.

21 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1273 отозвал лицензии компании на осуществление страхования.Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания основана в 2000 году под названием ООО «Страховая компания МСК-Карат», которое через два года сменилось на ООО «Страховая компания «Ресо-Столица». С 2006 года компания начала работать под наименованием ООО «Ресо-Страхование», которое в 2007 году сменила на ООО «СК «Национальные Страховые Традиции».

Компания является членом Федерального саморегулируемого союза страховых организаций, Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

Главным участником общества является ООО «Медилюкс-Инвест» (99,99%). Конечный владелец – кипрская компания Согарда Лимитед. Конечными бенефициарами в равных долях являются граждане Кипра Кармен Лорена Харалампус и Иоанна Солому.

С 2004 по 2006 год динамика сборов компании характеризуется стабильным приростом, объем страховых премий за этот период увеличился с 118,1 млн рублей до 337,78 млн рублей. В 2007 году отмечено резкое сокращение объемов поступлений до 3,03 млн рублей. С 2009 года объемы ежегодных страховых сборов фактически отсутствуют и колеблются в районе 10 тыс. рублей. Так, в 2012 году компания собрала 7 тыс. рублей страховых премий против 9 тыс. рублей годом ранее (-22,22%). В 2013 году показано увеличение размера поступлений на 57,14%, а в 2014 году – снижение сборов на 54,55%. По итогам 2015 года отмечается прирост на 460%, объем поступлений составил 28 тыс. рублей. В 2016-м сборы страховщика сократились на 57,14%. Сумма премии, собранной с физических лиц, составила 12 тыс. рублей. За первое полугодие текущего года размер собранной страховой премии равен 20 тыс. рублей. Выплаты с 2008 года по 2-й квартал 2017 года не производились.

Страховой портфель компании в 2016 году состоит из страхования от несчастных случаев и болезней (83,33%) и страхования имущества физических лиц (16,67%). Весь объем страховых премий собран компанией в Москве путем прямых продаж, без участия посредников.

В 2016 году компания получила убыток в размере 23,06 млн рублей по РСБУ и МСФО. Годом ранее общество показало прибыль в 35,44 млн рублей по российским и международным стандартам финансовой отчетности.

Уставный капитал – 155 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года фактическая численность работников на отчетную дату составила 3 человека. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Менуа Мкртчян (генеральный директор).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 21 мая 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Национальные страховые традиции»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3493 от 07.07.2017
Руководитель
Менуа Ашотович Мкртчян
по информации на 11 июля 2018 г.
ОГРН
1027739198970
Адрес
119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6
Телефоны
+7 (499) 653-50-41
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3493 от 07.07.2017 Отозвана

Банк России приказом от 21.05.2018 года № ОД-1273 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Национальные страховые традиции». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ЦБРФ СИ № 3493 от 07.07.2017 Отозвана
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