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Дебетовая карта "Классическая с индивидуальным дизайном" в Сбербанке России

Mastercard Standard «С индивидуальным дизайном» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 450 до 750 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back

начисляется баллами

Бонусы
  • другое

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов СПАСИБО за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
  • до 30% бонусов за покупки в магазинах партнеров;
  • дополнительные бонусы СПАСИБО начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются

Выпуск и годовое обслуживание
450 - 750 ₽
  • 750 руб. за первый год, со 2-го года: 450 руб.;
  • 500 руб. - разовая плата за индивидуальный дизайн
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. (эквивалент);
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах;
  • индивидуальный дизайн
Дата актуализации
01.08.2019 14:06
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая с индивидуальным дизайном» в 7560 городах России
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Справочная информация
ПАО Сбербанк
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 531
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Телефоны
(495) 555-55-50 — единая справочная служба
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