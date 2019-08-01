Дебетовая карта "Классическая с индивидуальным дизайном" в Сбербанке России
- стоимость обслуживания от 450 до 750 ₽
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 15 до 25 $
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 15 до 25 €
- cash back
- бонусная программа
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
начисляется баллами
- другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов СПАСИБО за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- до 30% бонусов за покупки в магазинах партнеров;
- дополнительные бонусы СПАСИБО начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
- 750 руб. за первый год, со 2-го года: 450 руб.;
- 500 руб. - разовая плата за индивидуальный дизайн
- 25 долл. за первый год, со 2-го года: 15 долл.;
- 15 долл. - разовая плата за индивидуальный дизайн
- 25 евро за первый год, со 2-го года: 15 евро;
- 15 евро - разовая плата за индивидуальный дизайн
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 100 руб.
1%, мин. 150 руб.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 долл.
1%, мин. 5 долл.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 евро
1%, мин. 5 евро
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
- экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. (эквивалент);
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 3-го месяца
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- невысокая комиссия за выдачу наличных в сторонних устройствах;
- индивидуальный дизайн
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota и Мотив из всех регионов России