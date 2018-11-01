Страховая компания Чрезвычайная страховая компания

Справка banki.ru о компании

ОАО «Чрезвычайная страховая компания» – универсальная компания, средняя по размеру сборов. Является дочерней компанией крупного страховщика «Ингосстрах» и входит в международную группу «ИНГО». По итогам 2017 года компания заняла 53-е место по размеру страховой премии в рэнкинге российских страховщиков и третье место по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (доля 71,79% в страховом портфеле). Региональная сеть компании насчитывает около 50 филиалов. Головной офис компании находится в Москве.

«Чрезвычайная страховая компания» (ЧСК) была создана в 1994 году структурами МЧС (среди которых – Государственный центральный аэромобильный отряд МЧС РФ и Федеральное государственное предприятие МЧС РФ) для страхования сотрудников этих силовых ведомств. Компания являлась главным страховщиком МЧС по обязательному государственному страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц. Одновременно ЧСК расширяла бизнес, активно работая с крупными промышленными предприятиями и осуществляя страхование опасных производственных объектов. По итогам 2004 года региональная сеть ЧСК насчитывала более 40 филиалов по всей стране, компания занимала 116-е место по объему собранной страховой премии (521,7 млн рублей). К тому времени контроль над страховщиком получили структуры группы «Гута», однако обязательное страхование сотрудников МЧС по-прежнему являлось приоритетным направлением деятельности компании.



В 2006 году ЧСК снова сменила владельца – около 71% акций компании приобрел крупнейший российский страховщик «Ингосстрах», рассчитывающий в результате сделки увеличить капитал, нарастить бизнес за счет прибыльного сегмента по обслуживанию силовых ведомств, а также подготовиться к введению закона об обязательном страховании опасных объектов. Сумма покупки не раскрывалась.

С появлением мощного акционера бизнес ЧСК получил новый импульс для дальнейшего роста. Страховщик сконцентрировался на развитии рентабельных направлений бизнеса, в т.ч. – в регионах. В последующие несколько лет ЧСК продолжала активно сотрудничать с крупными предприятиями, помимо личных видов страхования предлагая также страхование имущества и ответственности, а также комплексное страхование. Одновременно компания наращивала в своем портфеле долю средних и малых компаний и развивала розничный сегмент, сконцентрировавшись на страховании физлиц с высокими и средними доходами.

В настоящее время ЧСК – универсальная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц. В данном сегменте страхования компания занимает лидирующие позиции на российском рынке.

ОАО «ЧСК» входит в различные профессиональные и общественные объединения, в частности, во Всероссийский союз страховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Национальную Ассоциацию Страховщиков Атомной Отрасли, Российский ядерный страховой пул.

Основным акционером «ЧСК» является ЗАО «ИнВест-Полис» (98,5% акций), которым на 100% владеет СПАО «Ингосстрах». Компания входит в состав международной группы «ИНГО»*.

В период 2012-2013 годов компания достигла увеличения объемов поступлений на 259,38% и 24,93% соответственно, а по итогам 2014-го отмечено снижение сборов на 5,63%. Следующие два года страховщик демонстрирует прирост объема взносов на 11,76% и 6,18% соответственно, а в 2017 году наблюдается сокращение сборов на 7,72%. Размер собранной премии по итогам минувшего года составил 2,56 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 2,77 млрд рублей), из них 99,94% занимают взносы по договорам с юридическими лицами. Почти весь объем премий собран в Москве (94,37% от общего сбора). Размер страхового возмещения в 2017 году составил 1,81 млрд рублей, уровень выплат – 70,67%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 737,42 млн рублей премий, что на 70,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,47 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 697,96 млн рублей, уровень выплат – 94,65%.

В страховом портфеле компании в 2017 году наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (71,79%), добровольное медицинское страхование (20,83%) и страхование от несчастных случаев и болезней (3,47%).

В 2017 году при помощи посредников было собрано 137,31 млн рублей (5,37%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,12%.

В 2017 году страховщик получил 466,51 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 9,4% превышает показатель за предыдущий отчетный год (в 2016-м – 426,43 млн рублей). По МСФО за 2017 год компания показала совокупный доход в размере 470,55 млн рублей, что на 8,47% больше, чем годом ранее (в 2016-м – 433,82 млн рублей).

Уставный капитал – 630 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 12 ед., страховых агентов-физических лиц – 20 чел. (из них 18 – индивидуальные предприниматели), среднегодовая численность персонала – 132 чел.

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruА, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 12 декабря 2018 года).

Руководство: Мария Панарина (генеральный директор), Инна Кудряшова, Елена Кузнецова.

Совет директоров: Михаил Волков, Алексей Галахов, Александр Ильяшенко, Татьяна Кайгородова, Андрей Ларкин.

Среди клиентов компании – ФГУАП МЧС России, ФСИН России, Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод», «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького», ФГКУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве», «Хейникен», «Копейский машиностроительный завод», «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал», ОАО «Экспресс-Пригород», МУП «Курганинскгортранс», ФГУП «Завод имени Морозова», ФКГУ Комбинат «Зенит» Росрезерва, ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», ОАО «Экспресс-Пригород», МБУ «ХимСпас», МКУ «Сургутский спасательный центр» и др.

*В Группу «ИНГО» входят следующие страховые компании: СПАО «Ингосстрах» (Россия), ЗСАО «Ингосстрах» (Республика Беларусь), «ИНГО Армения» (Республика Армения), «Кыргызинстрах» (Киргизская Республика), «ИНГО УЗБЕКИСТАН» (Узбекистан), ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» (Россия), ОАО «Чрезвычайная страховая компания» (Россия). СПАО «Ингосстрах» имеет 4 зарубежных представительства, расположенных в КНР (г. Пекин), Республике Индия (г. Мумбай), Азербайджанской Республике (г. Баку), Республике Казахстан (г. Алматы). По данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО совокупный объем сборов страховых компаний, входящих в Группу «ИНГО», за 1 квартал 2017 года достиг 28,3 млрд рублей (прирост 7%). Выплаты компаний за данный отчетный периоде составили 11,1 млрд рублей (прирост 11%).

Дата последнего изменения: 17 декабря 2018 г.