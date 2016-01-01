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ООО «Росгосстрах» прекратило деятельность в качестве юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения к ПАО СК «Росгосстрах». Процесс реорганизации завершен 31 декабря 2015 года. Универсальным правопреемником всех прав и обязательств общества стало ПАО «Росгосстрах».

До 2015 года общество являлось основной операционной компанией крупнейшего универсального страховщика в России. По объему собранной премии «Росгосстрах» в период 2010-2015 годов компания была лидером российского страхового рынка. Компания обладала самой большой филиальной сетью среди страховщиков РФ, включающей более 3500 подразделений.

Компания была создана в 1992 году как Российская государственная акционерная страховая компания («Росгосстрах»). Образована на базе правления Госстраха СССР – единственного страховщика страны, осуществлявшего деятельность еще с 1921 года. Владельцем 100% акций правопреемника Госстраха было Госкомимущество.



В начале 1990-х годов, лишившись преимуществ на страховом рынке, на котором в то время одна за одной начали появляться первые частные страховые компании, бывший монополист начал постепенно сокращать объемы бизнеса. Ситуацию усугубляло отсутствие в компании стандартизированных страховых продуктов, а также малоуправляемость компании, у которой на тот момент было порядка 80 дочерних фирм (бывшие управления Госстраха в автономных республиках, краях, областях и т. д.). Следует также вспомнить и про долги «Росгосстраха» по «советским» договорам накопительного личного страхования, заключенным еще Госстрахом: на начало 1992-го их количество насчитывало 52 млн, а сумма долга составляла 29,4 млрд рублей (в ценах 1991 года).

Несмотря на попытку повысить эффективность управления разрозненными дочерними фирмами в 1996 году (тогда государственные страховые фирмы были преобразованы в дочерние страховые общества ОАО «Росгосстрах»), падение объемов страховых операций продолжалось до конца 1990-х: порядка 40% «дочек» оказались неплатежеспособными. Суммарный объем премии, собранной «Росгосстрахом» в 1999 году, составил 3,17 млрд рублей (шестое место на рынке среди крупнейших страховщиков).

Серьезная реорганизация в компании началась в конце 1998 года, когда «Росгосстрах» возглавил Алексей Головков (до этого – заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам). Компания увеличила уставные капиталы своих «дочек», усилила контроль за их деятельностью (как в страховании, так и в инвестиционной области). В конце 1999 года была принята новая концепция развития «Росгосстраха», призванная увеличить стоимость компании до 1–1,5 млрд долларов при помощи таких мер, как реорганизация «дочек» в филиалы и их работа по единой лицензии «Росгосстраха», оптимизация работы с клиентами.

В результате объемы бизнеса компании начали расти: объем совокупной собранной премии «Росгосстраха» в 2000 году достиг 3,88 млрд рублей (на 22,3% выше показателя предыдущего года). К тому времени была решена и еще одна проблема – для погашения долгов Госстраха из государственного бюджета было выделено 2 млрд рублей. Поэтому, когда в 2001 году государство приняло решение продать 50% минус одну акцию страховщика, желающих купить этот пакет оказалось немало (среди тех, кто проявлял интерес к покупке, помимо инвесткомпании «Тройка Диалог», которой в итоге достались акции, – консорциум «Альфа-Групп»). Приватизация проходила в несколько этапов. В сентябре и декабре 2001 года выставлялись 9%, 39% и 1% акций компании, и все три аукциона выиграл консорциум инвесторов во главе с инвесткомпанией «Тройка Диалог», заплативший за 49% акций «Росгосстраха» порядка 40 млн долларов. Впрочем, на рынке считалось, что под видом консорциума тогда выступил Данил Хачатуров (в то время старший вице-президент нефтяной компании «Славнефть»), он и стал в итоге основным владельцем бывшего страхового монополиста.

Следует отметить, что до 2001 года было предпринято две попытки приватизировать компанию (в 1996-м и 1998-м), однако они так и не увенчались успехом.

В марте 2002 года, с приходом на пост генерального директора «Росгосстраха» главы «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, начинается новый этап реструктуризации «Росгосстраха», позволивший увеличить уставные капиталы региональных дочерних компаний, сохранив при этом 100-процентный контроль над ними, а также повысить их управляемость. Тогда для управления региональными подразделениями страховщика была создана холдинговая компания «Росгосстрах», для привлечения средств – «Росгосстрах-Инвест», и в каждом из десяти федеральных округов были образованы региональные центры – укрупненные компании. Тогда же был проведен ребрендинг компании. Объем запланированных инвестиций в развитие «Росгосстраха» до 2005 года составлял 162 млн долларов.

Начиная с того времени объемы бизнеса и основные показатели деятельности компании стали резко расти. Объем премии, собранной в 2002 году «Росгосстрахом», достиг 7 млрд рублей (третье место на рынке среди крупнейших страховщиков).

В июне 2003 года, когда состоялся очередной этап приватизации «Росгосстраха» (тогда государство предложило 26% минус одну акцию страховщика), покупателем снова выступила «Тройка Диалог» (цена пакета составила 661 млн рублей). Таким образом, консорциум инвесторов во главе с «Тройкой Диалог» получили 75% минус одну акцию компании (блокирующий пакет акций все еще оставался у государства). Осенью группа компаний «Росгосстрах» завершила один из важнейших этапов реорганизации – стала вертикально интегрированным холдингом (включает ОАО «Росгосстрах», три региональных и семь межрегиональных страховых компаний), внедрила единые корпоративные стандарты и унифицировала клиентский сервис по всей стране.

В марте 2004 года пост генерального директора «Росгосстраха» занял Данил Хачатуров (с 2002-го – исполнительный директор страховщика). В том же году РГС удалось отвоевать позиции лидера, которые он удерживает и по сей день: объем премии «Росгосстраха» в 2004 году составил 32,7 млрд рублей (первое место на рынке), при этом его доля в сегменте обязательного страхования ответственности автовладельцев достигла 33% (16 млрд премии).

В 2006 году в ГК «Росгосстрах» была создана «РГС-Жизнь» (компания по страхованию жизни и негосударственному пенсионному страхованию). В 2009 году «Росгосстрах» купил крупного питерского страховщика «Русский мир» (входил в топ-3 страховых компаний Санкт-Петербурга и области). Впоследствии бизнес «Русского мира» был интегрирован в «Росгосстрах».

Стало понятно, что для дальнейшего развития компании нужно было увеличить ее уставный капитал (тогда – 12,4 млрд рублей) – согласно стратегии развития страховщика до 2012 года, компания должна занять лидирующие позиции в Центральной и Восточной Европе, собирая ежегодно не менее 7 млрд евро страховой премии. Увеличение уставного капитала стало возможным путем проведения допэмиссии на сумму 29 млрд рублей (была проведена в конце 2009 года), для этого государство сократило свою долю в страховщике до 13%. В результате уставный капитал «Росгосстраха» практически удвоился. Впрочем, спустя всего полгода государство продало и оставшийся пакет акций. Покупателем выступила компания «РГС Активы» – структура Данила Хачатурова, владельцем которой являлся его младший брат Сергей Хачатуров. В результате крупнейший российский страховщик стал полностью частным.

К началу 2010 года завершился процесс консолидации компании: на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания – ООО «Росгосстрах», к нему перешла вся региональная филиальная сеть.

В июне 2011 года «Росгосстрах» заявил о намерении провести IPO, которое, как тогда пояснял Хачатуров, могло бы состояться не раньше 2013 года (какая доля акций будет размещена на бирже, не указывалось). Для подготовки компании к первичному размещению в совет директоров «Росгосстраха» вошел Рубен Варданян, а деньги для подготовки IPO (18 млрд рублей) «Росгосстрах» взял в кредит у ВТБ. Но до настоящего момента IPO так и не состоялось.

В мае 2015 года Банк России соответствующим приказом ограничил действие лицензии компании на осуществление страхования в части ОСАГО. После устранения обществом нарушений порядка заключения договоров ОСАГО действие лицензии было возобновлено.

В декабре 2015 года ООО «Росгосстрах» передало ООО «СК «Росгосстрах – Жизнь» страховой портфель по договорам добровольного страхования жизни в связи с добровольным отказом от осуществления отдельного вида страхования – добровольного страхования жизни.

Компания динамично развивалась в течение последних 10 лет – с 2006 по 2009 год ООО «Росгосстрах» входило в десятку лидеров страхового рынка по сборам, а с 2010 по 2015 год – уверенно занимало на нем первое место. Прирост страховых сборов за 2014-2015 год составил 30,14% и 14,63% соответственно.

Объем собранной премии в 2015 году составил 148,86 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 129,87 млрд рублей), размер страховых выплат – 83,44 млрд рублей. Уровень выплат в 2015 году составил 56,05%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: автострахование (68,55%, из них ОСАГО – 51,71%, каско – 16,84%), страхование имущества (13,94%, из них имущества физических лиц – 10,95%, юридических лиц – 2,99%), страхование от несчастных случаев и болезней (5,98%), добровольное медицинское страхование (5,19%).

При помощи посредников в 2015 году было собрано 106,47 млрд рублей (71,52%), среднее агентское вознаграждение составило 8,54%.

По итогам 2015 года компания получила 3,42 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,43% меньше, чем за предыдущий отчетный год (в 2014 году – 5,75 млрд рублей).

Для обеспечения перестраховочной защиты страхового портфеля компании применялось облигаторное перестрахование. Основными партнерами общества на международном рынке являются такие крупные страховые и перестраховочные компании, а также перестраховочные брокеры, как: Partner Re, Swiss Re, General Reinsurance, ASPEN, Hannover Re, Everest Re, , Mapfre Re, Mitsui Sumitomo Re, XL Re, SCOR, Amlin Re, Transatlantic, Odissey Re, DEVK Ruckversicherungs, Willis, AonBenfield, Марш.

У компании сложились партнерские отношения с крупнейшими российскими страховыми и перестраховочными компаниями, среди которых ОАО «СОГАЗ», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «ВСК», ОСАО «Ресо - Гарантия», Русское перестраховочное общество, ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», ОАО СК «Альянс», ООО СК «ВТБ Страхование», ООО «Согласие», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ООО СПК «Юнити - Ре» и др.

Рейтинги компании

«Эксперт РА» отозвало 26 января 2016 года рейтинг надежности Группы Росгосстрах (в составе ООО «Росгосстрах» и ПАО «Росгосстрах»)на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» в связи с прекращением деятельности ООО «Росгосстрах» путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «Росгосстрах».

Национальное рейтинговое агентство отозвало 11 января 2016 года индивидуальный рейтинг финансовой устойчивости ООО «Росгосстрах» в связи с окончанием действия договора. Рейтинг выхода подтвержден на уровне «ААА «Максимальная степень надежности». Индивидуальный рейтинг на уровне «ААА» был впервые присвоен ООО «Росгосстрах» в составе Группы компаний «Росгосстрах» в декабре 2010 года.



Руководство: Данил Хачатуров (президент ООО «Росгосстрах»).

Среди клиентов группы – горно-металлургическая компания «Норильский никель», Антипинский нефтеперерабатывающий завод, группа «Илим», концерн «Росэнергоатом», Останкинский молочный комбинат, компания «Байер», ГБУ «Автомобильные дороги», ОАО «ВЭБ-лизинг», ФГУП «Росморпорт», ОАО «Башкирская электросетевая компания» и др.

Дата последнего изменения: 1 января 2016 г.