Страховая компания ВСК-Милосердие

Справка banki.ru о компании

ООО «ВСК-Милосердие» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализацией которой является добровольное и обязательное медицинское страхование. По итогам 2017 года компания заняла 167-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и 84-е место по сборам в сегменте ДМС (100% страхового портфеля). В сегменте ОМС в настоящее время деятельность осуществляется только на территории Удмуртской республики (в 2017 году страховщик работал дополнительно в Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике). Компания представлена филиалом в Ижевске и головным офисом в Москве.

ООО «ВСК-Милосердие» зарегистрировано в Москве в феврале 2005 года. Основным направлением деятельности общества является реализация обязательного и добровольного медицинского страхования.



В 2017 году компания осуществляла обязательное медицинское страхование граждан на территориях Удмуртской Республики, Республики Дагестан (до 07.12.2017) и Кабардино-Балкарской Республики (до 17.07.2017). Добровольное медицинское страхование осуществлялось только в Москве.

Компания является членом Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

Владельцем 100% уставного капитала компании выступает одна из крупнейших страховых компаний России – САО «ВСК», входящее в одноименную группу компаний «ВСК»*. По состоянию на 31 декабря 2017 года конечными бенефициарами компании являются Сергей Цикалюк (51%), Михаил Шишханов, Саид Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев.

В 2013 году компания собрала на 78,68% больше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (71,52 млн рублей против 40,03 млн рублей годом ранее). Следующий период деятельности характеризуется негативной динамикой поступлений: в 2014 году объем премии сократился на 33,66%, а по итогам 2015-го – на 45,42%. По итогам 2016-2017 годов компания показала прирост сборов на 64,6% и 9,3% соответственно. Размер собранной премии составил 46,58 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 42,62 млн рублей), из них 100% – доля юридических лиц. Выплаты в 2017 году достигли 41,11 млн рублей, уровень выплат – 88,26%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 44,13 млн рублей (прирост 5,33% к аналогичному периоду 2017 года), выплачено – 32,08 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 72,7%.

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года составило добровольное медицинское страхование (100%).

Весь объем страховых премий в 2017 году был собран компанией путем прямых продаж, без участия страховых агентов, брокеров или других посредников.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 1,95 млн рублей по РСБУ и 853 тыс. рублей по МСФО. Предыдущий год также завершен с отрицательным финансовым результатом – 2,8 млн рублей по РСБУ и 2,98 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 130 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 года среднегодовая численность персонала составила 22 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Абрамов (генеральный директор).

Совет директоров Уставом общества не предусмотрен.

Клиентами компании являются более 900 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2018 года количество застрахованных компанией лиц по ОМС превысило 54 тыс. человек.

Партнерские отношения установлены более чем с 800 медицинскими организациями РФ на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию.

*Группа «ВСК» является универсальным страховщиком федерального масштаба, который включает ряд специализированных дочерних и зависимых компаний: САО «ВСК» (крупный универсальный страховщик), ООО «ВСК-Мед» (работает в сфере медицинских услуг), «ВСК-Ипотека» (специализируется на выдаче ипотечных займов), «ВСК-Милосердие» (занимается добровольным и обязательным медицинским страхованием), ООО «БИН Страхование», ООО «СК «Европлан», ООО «ВСК – Линия жизни». Региональная сеть компании насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России. 49% акций компании принадлежит группе САФМАР Гуцериевых-Шишханова через ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», 51% контролирует Сергей Цикалюк (напрямую ему принадлежит 4,42% акций ВСК, а через АО «Азбука профит» и АО «Страховой синдикат» он владеет контрольным пакетом акций страховщика).



Дата последнего изменения: 13 декабря 2018 г.