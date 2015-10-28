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Страховая компания Практика

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
336 302
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
80 543
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 28.10.2015 года № ОД-2939 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Практика».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2225 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО СК «Практика»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Дата последнего изменения: 28 октября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Практика»
лицензия ФСФР С №0417 77 от 28.02.2012
Руководитель
Александр Евгеньевич Кубликов (руководитель временной администрации)
по информации на 28 сентября 2015 г.
ОГРН
1027700397317
Адрес
127273, г. Москва, Аллея Березовая, д. 5А, стр. 6
Телефоны
+7 (495) 661-77-03
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С №0417 77 от 28.02.2012 Отозвана

Лицензия отозвана приказом Банка России от 28.10.2015 года № ОД-2939 в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

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