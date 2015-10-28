Страховая компания Практика

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Банк России приказом от 28.10.2015 года № ОД-2939 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Практика».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2225 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО СК «Практика»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Дата последнего изменения: 28 октября 2015 г.